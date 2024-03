Vučić: Podrška rezoluciji o Srebrenici ne traži se zbog ljudskosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, komentarišući izjavu ministra spoljnih poslova BiH da bi trebalo da podrži rezoluciju o Srebrenici "ako misli dobro Srbiji" i da bi time pokazao ljudskost i hrabrost, da bosanski ministar na tome ne insistira zbog ljudskosti, već zbog pravno-političkih konsekvenci.

"Neće biti da je do ljudskosti. Biće da vi insistirate na tome zbog pravno-političkih konsekvenci, što se vidi iz samog odgovora. A to je ono o čemu sam ja uvek govorio. Nije pitanje to priznanja da se dogodio strašan zločin. Nije to pitanje pokazivanja žaljenja, ljudskosti ili bilo čega drugog, već onoga što tome treba da sledi", rekao je Vučić.

Vučić je naveo da mu nije problem da pokaže ljudskost, da iskaže iskreno saučešće svim porodicama tragično ubijenih Bošnjaka i da se pokloni žrtvama bošnjačkog naroda, a da je to drugoj strani strašan problem, jer to nikada nisu uradili na stratištu srpskog naroda.

"Nije mi problem da iskažem iskreno saučešće svim porodicama tragično ubijenih Bošnjaka. Sve što je njima strašan problem, jer nikada to nisu uradili na stratištu srpskog naroda, bilo na teritoriji Republike Srpske, Federacije ili teritoriji Republike Srbije. Jer valjda Srbi nisu nigde ubijani. I to nije problem. Ja volim i poštujem bošnjački narod. Slušam njihova laži godinama. Koliko godina to traje?", naveo je Vučić.

Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je ranije da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, "ako misli dobro Srbiji i Srbima u regionu", trebalo da podrži donošenje rezolucije u Ujedinjenim nacijama o Srebrenici koje je najavljeno za 27. april.