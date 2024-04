Šapić: Neću da branim nikoga ko je spreman da ide protiv sopstvenog naroda

Prеdsеdnik Privrеmеnog organa Grada Bеograda i potprеdsеdnik Glavnog odbora Srpskе naprеdnе strankе Alеksandar Šapić izjavio je danas da Srbija treba da bude jedna pravna država u kojoj niko ne sme da se oseća ugroženo, kao i da on ne želi da brani ikoga ko je spreman da ide protiv sopstvenog naroda, protiv pravoslavne crkve i svega što je srpsko.

On je na svom Instagram nalogu, komentarišući to što niko iz opozicije nije osudio ili se ogradio od antisrpskih, proustaških i secesionističkih izjava Proglasovaca Dinka Gruhonjića, Ane Lalić i Zorana Kesića izrečenih u Dubrovniku, istakao da je daleko važnije kako je na to reagovala srpska javnost i srpska politička scena.

- Niko iz opozicije nije rekao, čekajte ljudi, ako je to taj Proglas, ako su to njihovi stavovi, mi se od njih ograđujemo i ne želimo njihovu podršku. Mi sad dolazimo do jedne potpune ogoljenosti na našoj srpskoj političkoj sceni, a to je da imamo prilično jasnu definisanu prodržavnu i prosrpsku politiku, a sa druge strane proustašku politiku koju reprezentuju Proglasovci Gruhonjić, Hegediš, Kesić, a koju ne da niko iz opozicije nije osudio, već počinju i da je brane - naveo je Šapić.

Prema njegovim rečima, "Marinika Tepić ih otvoreno brani u medijima, dok Miloš Jovanović ne sme treću nedelju da se ogradi od toga".

- Čovek kome su puna usta Kosova, kome su puna usta države Srbije, kome su puna usta Ustava, kome su puna usta secesionizma koji se dešava u našoj južnoj pokrajini, ćuti. Zato ovi beogradski izbori nisu samo lokalni izbori već i izbori na kojima biramo hoćemo li da imamo srpsku vlast i srpskog gradonačelnika ili antisrpsku vlast. Da li ćemo stati u odbranu od ovakvih stavova proustaša ili ćemo ovo jasno osuditi - istakao je Šapić.

Kada je reč o pretnjama Dinku Gruhonjiću, gde deo javnosti pokušava da predstavi kako on u Srbiji nije siguran, Šapić kaže da veruje da se Gruhonjiću ništa neće desiti, ali da bi voleo da su ga u Novom Sadu sačekali državni organi, a ne komšije koje mu prete.

- Postavlja se pitanje da li ta vrsta govora Dinka Gruhonjića treba da pokrene jednu ozbiljnu raspravu o tome da li su naši zakoni dobri, kada on može tako da priča i nikome ništa. Onda se ne bi bavili time da su ga komšije u Novom Sadu dočekale sa nekim natpisima, nego bi ga dočekali državni organi i videli da li je on zaista upotrebio govor mržnje. Zamislimo da dođete u Tel Aviv i da pričate, recimo, o Rudolfu Hesu, ozloglašenom SS oficiiru koji stoji iza više od dva miliona ubijenih ljudi u Aušvicu - napisao je Šapić na svom Instagram nalogu.

Šapić navodi da mi stalno imamo neke duple standarde i pitanje je da li neko preti Dinku Gruhonjiću, a ne šta je on tamo izgovorio, ko je iza toga stao i ko danas pokušava da odbrani stavove koji su apsolutno neodbranjivi svugde na svetu.

Ključno pitanje, prema njegovim rečima, jeste zašto čitava opozicija danas stoji iza tih ljudi i brani ih.

- Zaista sam očekivao osudu od strane opozicije. Oni prvo ćute, danas ih zvanično brane i smetaju im studenti na fakultetu koji ne žele da im profesor Gruhonjić i dalje predaje. Pa ko bi normalan, posle svega, to hteo - naveo je Šapić.