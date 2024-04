ĐURĐEV: Stvaranje veštačkih nacija kao deo specijalnog rata protiv Srbije

Neophodno je doneti zakone koji će kažnjavati svaki pokušaj stvaranja novih nacija, izjavio je poslanik i predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Na srpskom etničkom prostoru u poslednjih stotinak godina formirane su bar tri nove nacije. Na našu veliku žalost i danas se suočavamo sa time da se preko proizvođenja veštačkih regionalnih identiteta stvaraju veštački nacionalni identiteti. Na taj način se podriva jedinstvo srpskog naroda – izjavio je Đurđev.

- U ovom kontekstu posebnu me zabrinjava doživljavanje „Vojvodine“ i „vojvođanstva“ kao nekakvog antipoda Srbiji i srpstvu, takođe, zabrinjavajućim smatram to što se zagovornici ove toksične ideje mogu naći na Novosadskom Univerzitetu, to što oni imaju određeni socijalni kapital, medijski i politički uticaj. Na primeru Crne Gore imali smo prilike da vidimo dokle se otišlo u smeru antisrpskog šovinizma, da nova nacija, inače nastala na srpskom etničkom prostoru, postoji samo kao antipod Srbije i srpstva, otuda ide njihov negativan stav prema Republici Srbiji, Srbima, SPC, itd. – rekao je Đurđev.

- Etnički inženjering koji se sprovodi nad nama je deo specijalnog rata protiv Srbije. To nije ništa drugo nego pokušaj destabilizacije našeg društva u režiji pojedinih domaćih i inostranih centara moći. Izmene etničke strukture stanovništva treba posmatrati kao pripremu za neku buduću podelu društva koja bi dovela do međunacionalnog sukoba, ugrožavanja teritorijalne celovitosti i narušavanja poretka – izjavio je Đurđev.

- Iz tog razloga, da nam se ne bi ponovile neke stvari iz bliske prošlosti, treba biti proakativan i neophodno je delovati preventivno. U skladu sa iskustvom ozbiljnih zemalja neophodno je doneti zakone kojim bi svi pokušaji stvaranja nove nacije bili kažnjavani. Takođe, potrebno je zabraniti i kažnjavati sve pokušaje asimilacije ili pritisaka u pravcu izmene etničke svesti kod manjinskih zajednica – zaključio je Đurđev.