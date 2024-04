DIREKTOR UKC RS: Spreman sam o svom trošku da odem u Englesku i pregledam Karadžića!

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Vlado Đajić izjavio je danas da je spreman da ode u Englesku da pregleda nekadašnjeg predsednika Srpske Radovana Karadžića čije je zdravstveno stanje pogoršano. Đajić je istakao da je na to spreman čak i o ličnom trošku, i da tim lekara UKC može da otputuje čim dobije potrebna odobrenja.

Kako piše Srna, nekadašnji predsednik RS nalazi se u engleskom zatvoru "Vajt", a njegova ćerka Sonja Karadžić Jovičević sinoć je rekla da je primio terapiju i da je malo bolje.

Prethodno je izjavila da on on trpi užasne bolove jer mu nisu dali neophodne lekove, niti ima lekarsku pomoć, dodajući da to smatra pokušajem ubistva. Karadžić se nalazi u engleskom zatvoru "Vajt", zbog, kako se navodi u presudi Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, ratnih zločina počinjenih na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Đajić je u februaru ove godine predvodio tim lekara iz Banjaluke koji je pregledao Ratka Mladića u Hagu, pa su detaljno pregledali i medicinsku dokumentaciju.