STANJE RADOVANA KARADŽIĆA VEOMA LOŠE: Britanske vlasti šalju lažne podatke

Advokat Goran Petronijević izjavio je da se nada da će predstavnici Mehanizma u Hagu smoći snage da odu u Veliku Britaniju i lično se uvere u stvarno zdravstveno stanje prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koje je veoma loše, ili da će dozvoliti da ga pregleda komisija lekara iz Beograda i Banjaluke.

Petronijević je naveo da britanske vlasti šalju lažne podatke o Karadžićevom zdravstvenom stanju i krizama u koje pada u zatvoru na ostrvu Vajt.

- Na sve upite koji krenu od sekretarijata, odnosno Mehanizma (u Hagu) na naše primedbe, molbe i upozorenja o njegovom zdravstvenom stanju, od zatvorskih vlasti se dobijaju potpuno netačni podaci. Ne možemo se ljutiti ni na predsednika Mehanizma Grasijelu Gati Santanu, koja im veruje - naveo je Petronijević.

On je napomenuo da je Karadžićevo zdravstveno stanje veoma loše, da je taj zatvor neodgovarajući i ističe da je jedan eminentni lekar iz Velike Britanije već dao nalaz koji potvrđuje da su njegovi hronični problemi i te kako prisutni i izraženi.

- Nadamo se, ipak, da će neko iz Mehanizma smoći snage da makar ode lično da se uveri u to, ili da dozvoli da pošaljemo jednu komisiju lekara odavde, iz Banjaluke i Beograda, da ode da ga pregleda i da svoje mišljenje o tome - rekao je Petronijević.

Mehanizam u Hagu, kako navodi, još nije odlučivao o molbi advokata da Karadžića vrate u pritvor u Sheveningenu.

- Za nas bi bio uspeh da ga vrate u Hag. To bi bila kao međuvarijanta. Jer Hag je hotel u odnosu na ove uslove. Čekamo, pišemo, molimo, obaveštavamo, pratimo... - naveo je Petronijević.

On je istakao da je smeštanje Karadžića u "najgori mogući zatvor" usledio nakon zahteva tadašnjeg ministra pravde Velike Britanije Dominika Raba, koji je prethodno bio službenik Tužilaštva u Hagu, a vrsta je Rabove lične osvete i animoziteta.

- Imamo jednu vrlo ozbiljnu opstrukciju iz Velike Britanije, odnosno i od zatvorskih vlasti i od, najverovatnije, britanskog Ministastva pravde. Jer odatle počinje sve i taj negativan narativ o njemu ostao je do dan-danas. To nam je ozbiljan problem, dugo nam je trebalo da lociramo o čemu se radi - rekao je Petronijević.

Karadžića su nedavno optužili i da je planirao beg, a Petronijević ocenjuje da je cilj optužbi psihički pritisak, jer takvog zatvorenika oblače u posebnu, upadljivu garderobu sa fluorescentnim šarama, čime je targetiran među zatvorskom populacijom.

- To je potpuni apsurd, neverovatna stvar. Ja mislim da oni više ne znaju šta da izmisle da bi mogli da na njega vrše psihički pritisak. Čovek od 78 godina, sa takvim hroničnim bolestima, u zatvoru srednjevekovnog tipa i to na ostrvu, pa da planira beg! To je prosto neverovatno! - naveo je Petronijević.

On je napomenuo da Karadžić nema primedbi neposredno na čuvare i upravu zatvora u tom delu, te da očigledno, neko sa višeg nivoa naređuje da se to radi.

- On je tražio objašnjenje i, kaže, bili su jako ljubazni u tome da mu saopšte: `Znate šta, nama je tako rečeno i mi moramo da primenimo te mere` - rekao je Petronijević.

Advokat je istakao da bi Mehanizam u Hagu morao da se umeša, jer ima obavezu da prati izvršenje sankcije koju je izrekao, ali da "gleda da izbegne bilo kakav problem, u smislu daljeg mešanja".

Problem je, kako napominje, u tome što su izveštaji koji stižu iz Velike Britanije netačni, a iz Mehanizma im veruju jer oni su za njih zvanična lica i slede pretpostavku da im se govori istina.

On podseća da Karadžić, bez obzira na to što je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, ima svoja prava regulisana mnogim konvencijama, među kojima i konvencijom na nivou UN o zaštiti prava lica lišenih slobode, takozvana Mendelina pravila, po kojima bi trebalo da izdraža kaznu na najbliže mogućem mestu porekla, a Velika Britanija to nije.

Petronijević je istakao da je Karadžić dva puta bio u šansi da ga "na medicinski način ubiju" u britanskom zatvoru, jer su se oba slučaja kada je njegovo zdravstveno stanje bilo "na ivici", dogodila za vikend kada nema mogućnosti da komunicira i traži lekara.

- U oba navrata, da mu u subotu nije pružena pomoć na insistiranje i nas i Mehanizma, on ne bi preživeo. Oni su promenili prirodu kazne koja mu je izrečena. Njemu jeste izrečena kazna doživotnog zatvora, ali ne u ovakvim uslovima - rekao je Petronijević.

Petronijević je ukazao da Karadžića koji je u zatvoru Vajt tri godine još nije video niko, osim jednog našeg sveštenika koji je službovao u Velikoj Britaniji, pa je uspeo u dva navrata da ode tamo.

On je istakao da Karadžićeva porodica za ulazak u Veliku Britaniju mora da dobije vizu, a oni su i dalje pod sankcijama.

Petronijević je dodao da se nedavno čuo telefonom sa Karadžićem i da prilikom tih razgovora pričaju oko planova za ulaganje zahteva za reviziju presude.

- Onemogućen mu je rad na reviziji, koju on dosta dugo priprema. Onemogućeno mu je da piše, da radi taj deo koji je vezan za samu reviziju, naravno, zajedno sa nama. Smetaju sve što mogu da smetaju - naveo je Petronijević.

Karadžić je od maja 2021. smešten u zatvor Albani na ostrvu Vajt, gde izdržava doživotnu kaznu nakon što je osuđen u Haškom tribunalu.

