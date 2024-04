VULIN O SKAJ PREPISCI ZVICERA: Jednom smo sprečili MAFIJU da sruši Aleksandra Vučića, SPREČIĆEMO IH OPET!

Reagovao ministar policije koji je vodio razbijanje narko-klanova 2021. godine.

- Da nismo razbili klan Belivuk-Miljković, ali i Darka Eleza, danas bi Srbijom vladala mafija, a Aleksandar Vučić bi bio ubijen. Skaj prepiska najvećeg narko-dilera na Balkanu Radoja Zvicera je sada dostupna javnosti i svako može da se uveri kakva je opasnost pretila i Aleksandru Vučiću i Srbiji. Svaki sledeći put kada se budu čule uvrede na račun Aleksandra Vučića sa Partizanove tribine neka se niko ne pravi naivan da je to spontani izraz volje navijača.

To je organizovano i plaćeno skandiranje koje treba da pomogne rušenju Aleksandra Vučića, a time i slobodne Srbije i Republike Srpske. Jednom smo sprečili mafiju da sruši Aleksandra Vučića, sprečićemo ih opet -poručio je Aleksandar Vulin bivši ministar policije koji je vodio razbijanje narko- klanova tokom 2021. godine reagujući na skaj prepisku narko-bosa Radoja Zvicera u kojoj navodi da samo on može srušiti Vučića.