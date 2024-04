Monstruozan zločin nad srpskim civilima u selu Bradina kod Konjica počinile su muslimanske i hrvatske vojne, paravojne i policijske snage 1992. godine.

Naime, u Bradini je 25. maja 1992. godine, ali i naredna dva dana na najbrutalniji način ubijeno 48 nenaoružanih srpskih civila, a preostali Srbi iz ovog i okolnih sela su odvedeni u logore ili su proterani.

Najstarija među ubijenima, pronađenim u masovnoj grobnici u porti crkve, bila je 85-godišnja Paula Vukosava, a najmlađi 11-godišnji Srđan Žuža.

Imovina ubijenih, zarobljenih i proteranih Srba je sistematski opljačkana, a kuće i Crkva Vaznesenja Gospodnjeg su zapaljeni i srušeni, stoji u saopštenju informativne službe Saveza Srba iz regiona.

Zoran Đorđić, svedok ratnog zločina i bivši logoraš, na početku svog gostovanja u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink podsetio je na stravične zločine koji su se dogodili.

- Što se tiče Bradine, u Bradini je počinjen genocid, srbicid i urbicid. To znači da u Bradini od 750 domaćinstava 25. maja 1992. godine danas živi samo jedan stanovnik Srbin, ne bi ni on da je imao gde da ode. Groblja su spaljena, sela spaljena, žene silovane, ranjenom Kuljanin Sretku su odsekli glavu, sa tom glavom visokopozicionirani ljudi u opštini Konjic su nagradili počinioce da se igra lopta sa tom srpskom glavom - kazao je Đorđić i do detalja ispričao kako je napadnut položaj na kojem je bio.

Upitan kako je uspeo da preživi Đorđić kaže da je on lično imao oružje, jer je štitio svoju kuću.

- Sad počinje golgota, 26. popodne su ušli u selo i pohapsili ženu, decu, civile - setio se Đorđić i dodao da su snimke tog dana i njih u logoru snimali Arapi.

Ja sam ovaj CD otkupio od Haškog osuđenika... Ovde se vidi istina koju niko ne može da ospori.

Đorđić je pokazao i fotografije odsečenih srpskih glava, što možete pogledati u videu koji sledi.

- Neka dođu svi i neka pogledaju šta je genocid - kazao je Đorđić.

ŽELE DA RADOVAN KARADŽIĆ PATI

Branislav Puhalo, bivši oficir Vojske Republike Srpske, osvrnuo se i na presudu Radovanu Karadžiću i njegovo prebacivanje u Veliku Britaniju i rekao da je to urađeno namerno,

- Oni su to svesno uradili da bi Radovan patio i bio u njihovom društvu - ocenio je Puhalo.