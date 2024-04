PETKOVIĆ ODGOVORIO RODEU: Pokušavate da prikrijete svako odsustvo demokratije Kurtijevog režima!

Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, odgovorio je na "žaljenje" nemačkog ambasadora u Prištini Jorna Rodea što Srpska lista ne učestvuje u smeni gradonačelnika na severu Kosmeta.

- Gospodine Rode, da li ste videli nemoguće uslove za referendum koji su stavljeni pred Srbe ili Vas to ne interesuje? Jedino je za žaljenje to što Vašim napadom na SL pokušavate da prikrijete svako odustvo demokratije i fer izbornih uslova na KiM! Nikada niste govorili o Kurtijevom pritisku na Srbe, podržali ste lažne gradonačelnike na severu i očigledno je da takvim Vašim stavom ih i sada podržavate. Gde ste to videli da se vodi opština sa 3,5 odsto glasova, sigurno u Nemačkoj niste videli! - napisao je Petković na svom nalogu na "X" platformi.

Mr. Rode, have you seen the impossible, referendum-like conditions, imposed on Serbs, or is that not of interest to you?

It is regrettable that by attacking the Serbian List, you are trying to conceal the complete absence of democracy and fair electoral conditions in K&M! 1/2 https://t.co/vURcM5wdVm