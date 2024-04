ĐURĐEV: NOVI GAF ĐILASA - skinuo bubicu i diskonektovao se od realnosti

Već duže vreme govorim kako Koalicija Srbija protiv nasilja treba da nosi naziv Nasiljem protiv Srbije, a to da sam u pravu potvrdio je i njen lider svojim agresivnim ponašanjem, rekao je poslanik i predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- U zavisnosti od situacije, nekad se na udaru gospodina Đilasa nađu njegovi politički oponenti, nekad opozicija kojoj se nametnuo kao apsolutni vođa, ovog puta na udaru se našao njegov sagovornik u emisiji, i ja se nadam da će se tu i zaustaviti, da gospodin Đilas neće imati priliku da dođe na vlast, jer u tom slučaju na udaru bi se našla cela Srbija i svi njeni građani – izjavio je Đurđev.

- Kao neko ko se dugo bavi politikom ja ću da vas podsetim kako je vreme vladavine Demokratske stranke, kojoj je nekada pripadao i Dragan Đilas, bio period koji se odlikovao pljačkom, političkim jednoumljem, prebijanjem demonstranata i cenzurom. U Jučerašnjem nastupu u omiljenoj emisiji političara tzv. građanske opozicije on je pokazao svoje pravo lice kada je na jedan agresivan način, skinuvši bubicu, odbio dalju konverzaciju sa sagovornikom. On se u potpunosti diskonektovao od realnosti, to što je u opoziciji i što kritikuje vlast, to ne znači da mu zbog toga vlast apriori pripada, i na kraju, to ne znači da pravila učtivog ponašanja za njega ne važe, verujem da će mu to postati jasnije kada odbori i članovi, jedan za drugim, počnu da okreću leđa takvoj politici – rekao je Đurđev.

- Sa obzirom na to da je u opoziciji jedino što je mogao da uradi jeste to da odbije dalji razgovor, sudeći prema njegovom istupu, da je gospodin Đilas kojim slučajem na vlasti uveo bi ozbiljnu cenzuru, ne bi skidao bubice, već vi skidao nacionalne frekvencije, vedrio bi i oblačio medijskom scenom baš kao što je nekad činio – zaključio je Đurđev.