'PRESKOČIĆEMO VAS, KAO I DO SADA!' Mali odgovorio Nikeziću: Doveli ste nas do ruba bankrota 2012. godine (FOTO)

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na svom Fejsbuk nalogu, gde je odgovorio potpredsedniku SSP Dušanu Nikeziću.

- Uporan bezobrazluk koji svakodnevno servira potpredsednik SSP-a Dušan Nikezić, takođe uporno nameće isključivo jedno pitanje – zašto bar nešto od svega o čemu stalno pričate niste uradili kada ste bili u prilici, kada ste bili na javnim funkcijama i imali uticaja na ekonomsku politiku Srbije? Odgovor na samo to jedno pitanje uporno ne dobijam. Ali nije ni važno jer je to, zapravo, retoričko pitanje, i taj odgovor znaju baš svi građani Srbije i takođe uporno vam to objašnjavaju na nekoliko izbora zaredom u celoj protekloj deceniji... - rekao je Mali i dodao:

- Držanje Srbije u investicionoj izolaciji, „daleko od stranaca“, što je bila mantra vaše politike, Nikeziću, je srećom po Srbiju, prošlost. Nikada više nećemo dozvoliti da opet budemo zemlja koju investitori zaobilaze, u koju se sliva tek nekoliko stotina miliona evra stranih direktnih investicija godišnje, u kojoj je zatvoreno 500.000 radnih mesta, u kojoj je svaki četvrti građanin bio bez posla, a siromašni su bili i oni koji su bili zaposleni jer su prosečno zarađivali 330 evra.- Ne, Nikeziću, nije nam potrebna Vaša ekonomska ekspertiza o nastupu Srbije pred stranom investicionom javnošću jer ste nas svojom ekonomskom politikom „ako ne radim ništa, ništa mi se neće ni desiti“, doveli do ruba bankrota 2012. i bila nam je potrebna decenija da anuliramo efekte Vašeg nečinjenja bukvalno ničega za Srbiju - istakao je Mali i dodao:- E pa, Nikeziću, srećan nam taj put! A prepreke na putu uvek postoje. Preskočićemo vas, kao i do sada.

pročitajte još Đilasa napuštaju saradnici: Ana Stevanović Đukić dala ostavku na sve stranačke funkcije u SSP

- Danas je Srbija ugledna zemlja, investiciono poželjna destinacija, danas su francuski investitori sa pažnjom pratili razvojne potencijale i planove naše zemlje, danas su možda neki francuski investitori nakon predstavljanja naših rezultata odlučili da možda neka sledeća njihova investicija bude baš u Srbiji. Ja u tome samo vidim još radnih mesta za naše građane, veći privredni rast, dalji rast plata i penzija koje već danas iznose 820, odnosno 390 evra, dalji rast standarda i nastavak smanjenja stope nezaposlenosti i ispod današnjih devet odsto.

- Ja u tome vidim rast, razvoj, nastavak uspešne ekonomske, srpske priče. Znam da ne gledamo Srbiju istim očima, to mi je jasno. Vi ste je gledali kroz privatne konsultantske naočare koje su otvarale samo puteve slivanja novca na privatne račune Vašeg oca i Vas. Ja je gledam iz širokog spektra, ja je gledam kao zemlju kojoj su svi investitorski putevi otvoreni, kao zemlju koja uprkos ogromnim kapitalnim ulaganjima drži javni dug i te kako pod kontrolom, pa je sada i ispod 50 odsto, u dubokoj zelenoj, sigurnoj zoni, kao zemlju u kojoj investicije guraju rast BDP-a i u kriznim godinama i to 2,5 odsto, prošle godine, kao zemlju u kojoj smo otvorili novih pola miliona radnih mesta, kao zemlju koja sigurnim koracima ide ka proseku plata od 1.400 evra i penzija od 650 evra do 2027. - kazao je Mali i zaključio: