NIKOLIĆ: Narod je davno lopove poslao u političku prošlost

Milica Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekla je da ne zna se da li žalosnije ili odvratnije izgleda kako je Đilas upregao sve svoje službenike da svakodnevno klepeću priču o bojkotu izbora, ne bi li ga na taj način spasili od odgovornosti za loš rezultat i činjenicu da je narod, davno, lopove i tajkune poslao u političku prošlost.

- Ovaj put, glavnu ulogu igra NATO poslušnik, Zdravko Ponoš. Naučen na poslušnost i slugeranjski odnos prema vlasniku, on se nalazi u taboru onih koje Đilas i dalje drži pod kontrolom. A čini se da je raspadanje Đilasovog projekta koji je nastao na političkoj zloupotrebi tragedije u kojoj su stradala deca, počeo - rekla je Nikolić i dodala:

- Toliko neodgovornosti, bulažnjena i svakojakog lupetanja, koliko se nalazi u svakoj Ponoševoj reči, a kamoli rečenici, svet nije video!

- A što laže, pa to pas sa maslom ne bi pojeo - istakla je ona.

- Opet "izborni uslovi" kao izgovor za izborni neuspeh. Opet "izborna krađa" kao opravdanje za cinjenicu da ih narod neće - navodi Nikolić i dodaje:

- A kada je shvatila ova NATO bitanga da je Srbija suverena zemlja i da nikakvih istraga stranaca, koje bi njih postavile na vlast, neće biti, kaže - "nema smisla razgovarati o preporukama ODIHR". Kada je shvatio da će izgubiti i na izborima u junu, ali i svakim drugim, koje su oni tražili, pretili ukoliko se ne održe, onda bedna kukavica beži i bojkotuje, ne sme da se suoči opet sa onim što bi im narod, pogotovo sada, posle svega što su od decembra radili, poručio.

Prema njenim rečima, svaka izmišljotina, od fantoma, koji su se doduše mogli u Đilasovim redovima naći, pala je u vodu, svaka laž kojom su pokušali da naprave nekoga ludim, raskrinkana je u roku od odmah, pa ne znaju kako će dalje.

- Verovatno ide logikom, bežao je iz Knina, ostavljajući narod neprijatelju na tacni, pa što ne bi od izbora - rekla je Nikolić i dodala:

- Sa ušima, oklepmavelim od izvlačenja, može da briše suze zbog toga kako je izgledao doček predsednika Vučića u Francuskoj.

- Ne samo da teško podnosi onakav doček, poštovanje i ugled koji Vučić ima, a koji on za tri života ne može imati, nego mu teško pada i to što se Vučić tamo borio za interese Srbije. A on, kao sluga stranaca, navikao na tuđe - istakla je Nikolić.

Prema njenim rečima, borbeni avioni koji će pojačati i osnažiti našu vojsku, dodatno utiču na fras ovog NATO poslušnika, zaduženog za uništenje srpske vojske.

- I činjenica da tamo, gde su molili za sankcije Srbiji, ukidanje njene nezavisnosti, stranu istragu i gde su najviše pljuvali Srbiju, Vučić je dočekan na najvišem mogućem nivou, razara ga. Do te mere da čak i u bednom služenju strancima ispada šarlatan! - zaključila je Nikolić.