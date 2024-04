U Skupštini Srbije završen je današnji sastanak poslaničkih grupa vlasti i opozicije na kome se raspravljalo o preporukama ODIHR-a o izbornim uslovima.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić posle održanog sastanka o daljem radu na ispunjenju proporuka ODIHR-a rekla je da su danas pokušali treći put dijalog, ali od dijaloga nema ništa.

- Današnja tema je bila najkonkretnija moguća - imamo konsenzus oko preporuka ODIHR-a za pobojšanje uslova izbora u Srbiji, hajde da konkretno radimo na tome. Pošto na prva dva sastanka nisam od predstavnika opozicije dobila ne samo nikakve impute šta su im prioriteti, i na koji način žele da rade na efikasnoj implementaciji. Danas sam postavila konrektnu temu "izmena i dopuna pet zakona, koje ukoliko i kada uradimo, u potpuunosti smo primenili 7 odihr preporuka". Nisam birala šta želim da implementiram, jer želim da implementiram sve, ali sam želela da pokažem da možemo da uradimo nešto, da od toga krenemo- rekla je Brnabić u obraćanju.

- I treći put sam danas dobila odgovor NE od opozicije grupisane oko "Srbije protiv nasilja". Neće da razgovaraju o tome. Gospođa Tepić je došla na razgovor sa pripremljenim govorom, koji je pročitala. Onda ga je prosledila medijima koji ih podržavaju, dok smo mi valjda trebali da razgovaramo. To je bio politički performans. Pročitala je govor koji nema veze sa temom, a onda ga prosleđivala.

- Opet su odbili da razgovaraju o ovoj temi, i insistirali da razgovaramo o ovoj temi. Opet su se vraćali na datum lokalnih izbora. Na sastanku koji je trebao da bude dijalog, koji je trebalo da bude kompromis, postavili su ultimatum. Ili ćemo mi izaći u susret njihovom zahtevu da prekršimo zakon da bi izbori bili istovremenom (ne znam kad, u junu ili oktobru, ko zna kada) i od tog ultimatuma nisu hteli da odustanu. Napustili su sastanak. Nisu se udostojili da čuju zaključke i predloge sastanka- rekla je Brnabić.

Ana Brnabić je rekla da će se u narednom periodu raditi na novim tačkama, i da ih je poslala predstavnicima opozicije. 1. Do sutra u 12 da mi dostave predlog kako da radimo na preporukama ODIHR, da se vie ne bi igrali mačke i miša. Usvjiću svaki njihov predlog 2.- Do sutra da nam pošalju redlog njihovih predstvanicka koji će se baviti uvidom revizijom i kontrolom biračkog spiska. 3. Da resorna ministarstva u okviru tehničke vlade uvrste komentare organizacija civilnog društva, i ako dobijemo iste od poslaničkih grupa, da bi finalizovali u narednih 5 dana ove zakone. 4. Zeleno levi front se ipak osvrtao na preporuke, i zahvalna sam im na tome. Njihova predsednica se osvrtala na njih. Rekla je da neke od preporuka, kao na primer da jedan građanin može da potpiše podršku za više izborni lista, nije u demokratskom maniru. O tome možemo da razgovaramo, ova preporuka se ponavlja iz izveštaja u izveštaj.

- Za mene je ovaj sastanak bio mučan možda zato što je bio treću nizu. Svi moji napori padaju u vodu jer oni samo žele da pričaju o datumu izboru. Izbori će se održati u najkasnijem mogućem terminu, a to je 2. jun za grad Beograd. Ukoliko žele za datum lokalnih izbora da razgovaraju ja sam na raspolaganju. Ali moramo da razgovaramo sada da ne bude da imamo naknadnu pamet pa da moramo da ih pomeramo.Ukoliko ne žele, ti izbori će se održati onda kada im je vreme, to je jul ili avgust - rekla je Brnabić.

- Nakon više godina neslaganja, javila se jedna stvar oko koje se slažemo a to je ODIHR preporuka kako bi se poboljšali uslovi izbori. Ali problem je što opozicija ima samo jedno pitanje- a to je datum izbora. Zar ne žele da se poboljšaju uslovi, zar ne žele uvid u biračke spiskove. Oni insistiraju na jednom od tri zahteva koji je pri tom nezakonit- rekla je Brnabić.

- Ja ću nastvaiti da insistiram, kao predsednica Parlamenta na meni je da objasnim svima, pa i onima koji nisu glasali za listu Aleksandra Vučića, zašto se mi ponašamo kao deca koja ne mogu da sede dva sata na sastanku. Meni je to mučno, ali ću nastaviti da insistiram- rekla je Brnabić.

- Nije vreme za šalu i ja ne znam šta oni hoće. Da sad uradite anketu sa građanima šta hoće 'Srbija protiv nasilja', čak ni 2 odsto ljudi ne bi znallo da kaže šta oni hoće- rekla je Brnabić.

Govoreći o nuklearnoj energiji, kaže da će sve biti urađeno po zakonu, i da će se ići u proceduru kada taj predlog prođe sve instance koje su predviđene.

Dodaje da njena želja za dijalogom nije vođena željom da im se ona dodvori.

- To se nikada neće desiti. Kao što ja neću da podržim njihovu politiku. Te politike su potpuno suprotne. Oni kažu da je Srebrenica genocid, a ja kažem da nije. Oni kažu da ne treba prihvatiti francusko-nemački sporazum, a ja smatram da je to polazna osnova za razgovor. Ali nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova. Dakle nećemo se nikada složiti. Moj cilj je da pokažemo ozbiljnost i odgovornost prema građanima zahvaljujući kojima smo u ovom divnom domu - rekla je predsednica skupštine.

Kaže da je ovoj zemlji potrebna unutrašnja stabilnost, i da je suviše spoljnih pritisaka.

- Napuštanje sastanka je sramota, i ostaće večna sramota u njihovim političkim karijerama. A što se tiče stranaca, neko ko je trčao preko da se žali na svoju zemlju, da lobira za rezolucije protiv svoje zemlje. Koji je izabrao da bude u Bundestagu sa Josipom Juratovićem, umesto sa svojom predsednicom skupštine. Da mi neko takav priča šta stranci misle, nisam ih zbog toga zvala. Nisam ih zvala ni da mi daju savet. Ja sam ih zvala danas zato što je dosta igranja i sa tim strancima - istakla je Ana Brnabić.

Kaže da je CRTA na današnjem sastanku rekla da je broj birača u Srbiji smanjen za 41.000, i da je to problematično.

- A to je sada manje od statističke greške. I kažu to su videli na sajtu Ministarstva državne uprave. A kada ste to ranije mogli da vidite na sajtu. To smo mi uradili, da bi sve bilo transparentno. U vaše vreme birački spisak je bio u papiru, i imala ga je svaka lokalna samouprava. I Bog otac nije mogao da ga proveri. A danas se CRTA, i SPN i svi pozivaju na transparentne podatke sa sajta ministarstva. To smo mi uradili - rekla je ona.

- Mi nemamo šta da krijemo, transparentnost je nešto na čemu insistiram, i to je moj najveći saveznik . Transparentnost smo mi napravili, a stalno nas optužuju da nešto pokušavamo da ukrademo i sakrijemo- rekla je Srbija.

O lažnim informacijama koje je objavio Miroslav Aleksić, da je pripadnik klana Darka Šarića bio u društvu predsednika Vučića, iako je ustvari u pitanju pripadnik Kobri iz obezbeđenja šefa države, ona je rekla sledeće:

- Da je tako nešto urađeno u bilo kojoj drugoj zemlji, da neko iz opozicije optuži predsednika zemlje i ljude iz prvog kruga obezbeđenja da su kriminalci, taj čovek bi sam sebe tog trenutka diskvalifikovao iz bavljenja politike. Zamislite da to za Makrona kažu. Mogao bi samo da ode i kaže "izvinite pogrešio sam", ali ta greška je toliko brutalna da ne bi mogao da se bavi politikom. Vi elitnu jedinicu terate da se bavi tim stvarima, da objašnjava. E to je ta neozbiljnost i neodgovornost - istakla je Ana Brnabić.

Ona kaže da je opozicija prošle godine tvrdila da je glavni demokratski princip razdvajanje izbora, a da je sada spajanje izbora.

- Ili se demokratske prakse menjaju onako kako njima dune. Što se tiče protivzakonitih poteza, postoji jasna distinkcija. Svako ko vrši funkciju može da da ostavku. Dao je i predsednik Srbije Boris Tadić. Uzeo i skratio mandat koji su mu dali građani, i ponizio sve građane. Da bi dao šansu svojoj stranci da pobedi na izborima. Niko ga nije pitao što to radi - podseća Brnabićka.

Pored predsednice parlamenta Ane Brnabić i predstavnika vladajuće koalicije i dela opozicionih poslanika, sastanku su prisustvovali i američki ambasador Kristofer Hil, kao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre.