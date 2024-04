Vučić jutros poslao pisma svim evropskim liderima! Pritisci i problemi nikad veći, ali predaja nikad nije bila opcija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je jutros pismo Olafu Šolcu, Emanuelu Makronu, kao i drugim liderima povodom prijema takozvanog Kosova u Savet Evrope!

- Ja predsednika nikad zabrinutijeg nisam video nego ovih dana. Pritisci su nikad veći, problemi nikad veći. Tu mislim na region, na KiM, sankcije Rusije, preti nam Rezolucija o Srebrenici... On je jutros poslao pisma svim liderima, kada je u pitanju prijem Kosova u Savet Evrope. Svako ko poznaje Vučića, zna da predaja nikad nije opcija i da on uvek pobeđuje. Razlog što je on zabrinut je objektivan, jer pritisak nikad nije bio veći - rekao je Siniša Mali, gostujući na TV Happy.