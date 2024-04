'Srbija neće da poklekne pritiscima i pretnjama!' Popović za Pink: Predsednik Vučić sinoć poslao jako bitnu poruku (VIDEO)

Sinoć je u Vili Mir održan sastanak državnog vrha Srbije i lidera Republike Srpske. Nakon sastanka usledilo je obraćanje javnosti Aleksandra Vučića.

Petar Popović, novinar Informera, rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je predsednik poslao jednu jako bitnu poruku, a to je da Srbija neće dozvoliti da poklekne pod bilo kakvim pritiscima i pod bilo kakvim pretnjama koje se vrše.

- Sinoć je bio jako bitan sastanak. Moramo biti svesni da nam slede jako veliki pritisci upravo zbog toga što se govori i o toj sramnoj rezoluciji gde ponovo hoće da Srbima stave neku genocidnu etiketu - rekao je Popović.

Kako je rekao, Đavo se krije u malim detaljima, pni to hoće da proture ne kao rezoluciju već kao negovanje sećanja na žrtve tzv genocida u Srebrenici.

- To je samo jedan u nizu pritisaka na Srbiju i predsednik je toga svestan i narod je svestan i svi vidimo kako pokušavaju iznova i iznova upravo ti strani faktori da nas slome i zato je jako bitno to što je predsednik Vučić na poziv Emanuela Makrona boravio u Parizu - kaže Popović.

On navodi da je to jako bitno jer Emanuel Makron teži ka tome da Francuska preuzme vođstvo u Evropskoj uniji. Zato je on jako dobar kontakt za pregovaranje o evropskim uslovima sa faktorima sa zapada koji su tu jako uticajni, dodaje Popović.

- Zato je jako bitno da sarađujemo sa njima, da smo potpislai da dobijemo najmodernije naoružanje koje sada postoji u Evropi, i zato su bitne poruke koje je poslao ppredsednik Aleksandar Vučić i predsednik Dodik da nećemo pokleći ni na jedan pritisak - kaže Popović.

Nebojša Oberknežev iz Centra za društvenu stabilnost izjavio je u Novoj jutru kod Jovane Jeremić da se Srbija sada nalazi u dve diplomatske ofanzive.

- Pored one ofanzive koja već traje 10 godina govorimo o diplomatskoj ofanzivi ka potencijalnom primanju tzv Kosova u Savet Evrope, a druga diplomatska ofanziva je usmerena upravo na ono što se dešava a to je rezolucija i Srebrenici - kaže Oberknežević.

On je rekao da je juče u obraćanju posle sastanka rečeno da će se sledeći put pozvati predstavnici srpskog naroda i u drugim državama i da ga je to ohrabrilo po tom pitanju da se jedinstvo srpskog naroda sve više i više širi.

Branko Radun, politički analitičar govoreći o rezoluciji o Srebrenici za koju Nemačka, Ruanda sa Velikom Britanijom i SAD-om vrlo agituju da se donese kaže da ukoliko se to dogodi imaćemo i neke pravne posledice recimo Bosna i Hercegovina može da tuži Srbiju ui da traži odštetu.

- Kada je bila prošlog puta inicijativa Velike Britanije da se izglasa rezolucija u Savetu bezbednosti i tada je Srbija reagovala i pokrenula svoje lobiste po svetu i to je sprečeno tada se govorilo da mi i u obrazovnom sistemu promovišemo tu priču i priznajemo da je bio genocid. A šta se desilo u Srebrenici , bio je etnički sukob Srba i Muslimana u kome su ginuli i jedni i drugi, među srpskim žrtvam su bili uglavnom civili dok je na muslimanskoj strani 95 odsto poginulih bilo sa oružjem i to su bili vojnici - kaže Radun.

On dodaje da da je sve ovo bizarno, Nemci nas optužuj uza genocid, amerikanci i englezi nas otužuju za imperializam još samo fali da nas Rusi optuže za sva zla komunizma.

Veljko Jovanović, analitičar aktivista SNS-a reako je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je predsednik Vučić u svom izlaganju iako je bio veoma pravičan strog i emotivan na jedan perfidan način raskrinkao plan zapada odnosno zapadne elite da Srbe opet proglase glavnim svetskim krivcima i da na taj način zataškaju sve one poraze i gubitke koje imaju na većini svetskih kontinenata.

- Zašto se posle 29 godina opet vraćamo na neke stare rane. Da , velika se tragedija desila u Srebrenici ali ne samo za bošnjački narod, kažu oko 4.000 ljudi je tamo poginulo ali istop tako oko 3.500 Srba je tu izgubilo život. Mi isto tako možemo postaviti pitanje Nemačkoj šta je bilo sa Jasenovcem, Kraljevom i Kragujevcom sa starim sajmištem, sa Banjicom da li se tu neko setio Srba ne posle 25 već posle skoro ceo jedan vek - zapitao se Jovanović.

On je rekao da je nama sada bitno kao državi je da zadržimo jednan kurs mira, jedinstva, napredka i da sa svom svojom braćom i sa svim narodima koji žive u Srbiji ne smao u našoj zemlji već o i regionu.

- Ne smemo da podilazimo tim sitnim stranim interesima gde vidimo da pokušavaju te strane sile da raspire opet i Rašku oblast, da umanje i sam Dejtosnki sporazum jednostavno nekome se žuri da desetkuje Srbiju na svim mogućim nivoima zato što su postali svesni da je srpsko ujedinjennje odavno počelo i da je jače nego ikad - navodi Jovanović.

Autor: D. S.