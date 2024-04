TERZIĆ: Bivša vlast, koja je uništila državne apoteke, danas licemerno govori o zaštiti radnika

U cilju rešavanja problema u vezi sa daljim nesmetanim funkcionisanjem Apotekarske ustanove Kraljevo, gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić je održao sastanak sa predstavnicima Apotekarske ustanove, sa direktorom na čelu, kao i članovima Upravnog odbora, a imao je i sastanak sa predstavnicima sindikata i zaposlenih.

Prema njegovim rečima, pričali su o mogućnosti rešavanja ovog veoma važnog pitanja, u interesu i zaposlenih, ali i svih građana Kraljeva.

„Apotekarska ustanova u Kraljevu, Vrnjačkoj Banji i Raški zapošljava ukupno 99 radnika, medicinskog i nemedicinskog kadra. Neke od apoteka su rentabilne, ostvaruju značajne prihode. S druge strane, mnogo je apoteka koje imaju veoma mali promet, a da bi neka apoteka bila 'na nuli', treba da ima od tri i po do četiri miliona prometa mesečno. Nažalost, veliki broj apoteka nema taj promet i iz tog razloga nemaju dovoljno sredstava kako bi mogle da pokriju troškove poslovanja i isplate zarade“, kaže gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić.

Osvrnuvši se na za petak, 12. april, zakazanu petu sednicu Skuštine grada Kraljeva, na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda bila „Razmatranje izveštaja direktora Apotekarske ustanove Kraljevo i odluka Upravnog odbora Apotekarske ustanove Kraljevo“, koja nije održana usled nepostojanja kvoruma, gradonačelnik kaže da, „kada u potpunosti sagledamo situaciju u vezi sa Apotekarskom ustanovom Kraljevo, zakazaćemo sednicu Skupštine i na njoj ćemo raspravljati o ovom veoma važnom pitanju“.

„Ja sam rekao da ćemo pred odbornike Skupštine izneti predlog davanja u zakup objekata Apotekarske ustanove, a oni će odlučivati da li će ili ne prihvatiti predlog o kojem govorimo. Mislim da nije imalo potrebe da se zakazuje sednica Skupštine sa onim tačkama koje bismo i mi stavili na dnevni red. Bilo je dovoljno sačekati deset-petnaest dana i opozicioni odbornici, kao i odbornici vladajućih političkih stranaka, imaće priliku da govore o ovim veoma bitnim pitanjima“, kaže Terzić.

On ističe da su problemi u radu Apotekarske ustanove evidentni, da nisu počeli juče, već od dana kada je država omogućila da se na recept lekovi mogu podići i u državnoj, ali i u privatnoj apoteci. Više nije bilo monopola, a konkurencija na tržištu je sve veća.

„Godine 2008. dolazi do izjednačavanja privatnih i državnih apoteka. Svako je mogao da bira gde će da podiže lekove, čime je utrt put u propast državnih apoteka. Naručivane su ogromne količine lekova, koje nisu mogle da se prodaju, pa su potom uništavane“, priča Terzć i dodaje:

„I danas oni koji su uništili državne apoteke govore kako hoće da zaštite radnike. Radi se o najobičnijem licemerstvu. Za razliku od njih, mi pokušavamo da nađemo način koji će omogućiti da apoteke koje su rentabilne nastave da rade, da svi zaposleni u njima, i farmaceuti i tehničari, sačuvaju posao, ali i da pronađemo način kako da racionalizujemo broj onih apoteka koje nemaju dovoljan promet. Od 55 do 60 farmaceutskih tehničara i farmaceuta nastaviće da radi i to će biti uslov u konkursu. Ako odlučimo da damo u zakup postojeće objekte Apotekarske ustanove, prvi uslov će biti da svi oni koji su do sada radili u tim objektima moraju da nastave da rade. Niko u tim objektima neće ostati bez posla. Inače, farmaceuti i farmaceutski tehničari veoma brzo mogu da dođu do posla“, kaže dr Predrag Terzić, gradonačelnik grada Kraljeva.