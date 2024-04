NA PRVOM LETU DO MOSTARA I PREDSEDNIK VUČIĆ: Od danas uspostavljena direktna avio-linija

Er Srbija od danas uspostavlja direktnu avio-liniju između Beograda i Mostara, a na prvom letu na ovoj liniji je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prvi let do Mostara je popunjen. Među putnicima su i ministri Goran Vesić i Tomislav Momirović.

Let tri puta nedeljno

Kako je ranije najavljeno iz ove kompanije, srpski nacionalni avio-prevoznik će do Mostara leteti tri puta nedeljno i to ponedeljkom, petkom i nedeljom. Do Mostara će se leteti avionom tipa ''embraer 175'', let traje 50 minuta, a karte koštaju od 56 evra po smeru, odnosno od 104 evra za povratno putovanje u ekonomskoj klasi.

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek rekao je ranije prilikom potpisivanja ugovora o uspostavljanju linije da će to pozitivno uticati na ekonomski i privredni rast, olakšati kulturnu razmenu i doprineti još boljoj saradnji na Zapadnom Balkanu.

Autor: