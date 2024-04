Barac: Savet Evrope je nastao sa ciljem zaštite ljudskih i manjinskih prava i demokratskih institucija, gde je to na prostoru Kosova i Metohije?

Pružićemo snažan otpor lobiranju svetskih sila, rekao je Vučić govoreći o borbi protiv rezolucije o Srebrenici kao i o kandidaturi tzv. Kosova za ulazak u Savet Evrope.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost izjavio je za Pink da je Savet Evrope nastao sa ciljm zaštite ljudskih i manjinskih prava, vladavine prava i demokratskih institucija.

- Kada je u pitanju prostor Kosova i Metohije ovi ciljevi se tamo ne primenjuju - kaže Barac.

On dodaje da tamo nema ljudskih prava i da to pokazuje i izveštaj Stejt departmenta od prošle godine, i to je svima jasno.

- Ne poštuju se ni ljudska prava, nema demokratskg duštva i onda čemu Savet Evrope i koje su to vrednosti. Ono što se desilo 1999. godine gde je prekršen obrazac međunarodnih odnosa, a to znači da sile pobednice koje su u Drugom svetskom ratu izašle iz onog užasnog rata i rekle da se to nikada više ne ponovi mi ćemo odluke donostiti konsenzusom, odnosno sile pobednice imaju prava veta u Savetu bezbednosti UN. Nakon 1999. godine sve ono što se dešava u međunarodnoj areni više nije deo konsenzusa i ukoliko određene države kažu to će da se desi. Ne treba da poštuješ ništa i da imaš nikakve vrednosti već je dovoljno da jedna država kaže - navodi Barac.

Kako je rekao mi sada pokušavamo to da odložimo i mislim da naša diplomatija radi upravo to, jer i odlaganje je značajan iskorak, važno je da pružimo otpor.

Borko Kašanski, glavni urednik Srpskog telegrafa, rekao je da nam predstoji jedna žestoka borba u diplomatskim i drugim krugovima.

Kako je dodao procedura za prijem u članstvo Saveta Evrope nije laka.

- Procedura nije tako jednostavna, jer su nas doveli na neki na čin pred svršeni čin ili da se odričemo Kosova ili da priznamo da smo krivi za neki navodni genocid - rekao je Kašanski.