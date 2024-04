SRAMOTA! Upravo tako su Grci na naslovnici opisali glasanje u PSE - grčki poslanici glasali za sramni predlog Bakojanijeve

Četvoro od pet grčkih poslanika u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope u Strazburu glasalo je za sramni predlog Dore Bakojani, šefice kluba grčkih poslanika u tom evropskom telu.

Podsetimo, Parlamentarna skupština Saveta Evrope dala je sinoć, sa 131 glasom "za", zeleno svetlo za članstvo lažne države Kosovo u toj organizaciji, što je nepojmljiv presedan u istoriji te panevropske institucije, te u potpunosti suprotno međunarodnom pravu.

Popularni grčki Pronjuz (Pronews.gr) objavio je jutros na poziciji broj 1 na naslovnoj strani fotografiju Bakojanijeve i članak čiji naslov počinje rečju sramota.

List ocenjuje da Micotakisova vlada uzrokuje pogoršanje odnosa sa zemljom koja je tradicionalni prijatelj Grčke pošto je Dora Bakojani, inače sestra grčkog premijera Kirjakosa Micotakisa, predložila Parlamentarnoj skupštini SE da podrži ulazak tzv. Kosova u Savet Evrope, iako sama država Grčka tu lažnu državu ne priznaje.

Na kraju, konstatuje grčki medij, taj njen predlog je u parlamentu SE prihvaćen. Štaviše, Grci u tekstu poimence navode četvoro poslanika koji su glasali "za", a to su: sama Dora Bakojani, Ana Eftimou, Jorgos Stamatis, Evripidis Stilijanidis.

Jedina koja je glasala protiv, na svoju čast, kako su naveli, jeste Nina Kasimati iz Sirize, dok su Aleksis Cipras i Jorgos Papandreu bili uzdržani.

Sa 131 glasom za, 29 protiv i 11 uzdržanih, PSE je podržala predlog za prijem nepriznatog Kosova u članstvo.

"Dakle, ukratko, Micotakisova vlada ne vidi nikakav problem u tome što otcepljuje deo teritorije pravoslavne Srbije i stvara nezavisnu državu koja u bliskoj budućnosti može da se prisajedini Albaniji i tako stvori tzv. Veliku Albaniju (što i jeste krajnji cilj), ali je isto tako veoma uznemirena ako se nešto slično desi u Ukrajini, čime se okreće protiv suverene države koja je tradicionalno povezana sa Grčkom i Rusijom.

Ko je Teodora Bakojani?

Teodora Dora Bakojani, rođena 1954, tokom političke karijere zauzimala je više važnih funkcija u grčkoj državi, pa je tako bila prva žena šef diplomatije u Grčkoj, te prva žena gradonačelnik u istoriji Atine i to za vreme Olimpijskih igara.

4 of 5 votes from Greek MPs were in favor of #Kosovo at @coe 🇽🇰🇬🇷 pic.twitter.com/E1XCDySH7c