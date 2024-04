'NE ŠIRITE LAŽNE VESTI, SRAMOTITE SE' Arno Gujon progovorio o navodima Prištine da se autobusi sa tablicama KiM zadržavaju na granici!

Nakon lažnih navoda o zadržavanju autobusa sa registracionim oznakama sa teritorije Kosova i Metohije na graničnim prelazima oglasio se i Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon.

- Ne širite lažne vesti zasnovane na lažnim snimcima. Sramotite se. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da se na svim graničnim prelazima, uključujući i Batrovce, sprovodi pojačana bezbednosna kontrola, što je legitimno pravo svake suverene države. Što se tiče slobode kretanja, ona u Srbiji postoji za sve i svuda, osim u našoj južnoj pokrajini KiM, gde privremeno vladaju međunarodno nepriznati separatisti, koji su nasilno preuzeli vlast. Nažalost, tamo već 25 godina nema slobode kretanja, kako za Srbe, tako i za Rome i Gorance koji ne mogu slobodno da se kreću u gradovima južno od reke Ibar. To je posebno izraženo u vreme verskih praznika, kada ih napadaju albanski ekstremisti, kao što je bio slučaj prošlog Božića, kada je albanski terorista pucao u dva civila i ranio srpsku decu Stefana (11) i Miloša (19 godina). Taj terorista je trenutno na slobodi, dok ta dva dečaka žive u zatvoru na otvorenom u svom getu (tzv. "enklavi"). Nadam se da ćete i ubuduće pominjati kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda na Kosovu i Metohiji, iako su žrtve Srbi, Romi i Goranci -napisao je Gujon na svom X nalogu.

Don't spread fake news based on fake footage. You're embarrassing yourself. The Ministry of Internal Affairs of Serbia announced that increased security control is being carried out at all border crossings, including Batrovci, which is the legitimate right of every sovereign… https://t.co/NU6qtIzlSV