Dobrica Veselinović: Bojkot izbora nije dobro rešenje!

Jedan od lidera Đilasove koalicije "Srbija protiv nasilja" Dobrica Veselinović ocenio je da je bojkot izbora loša opcija.

Veselinović je izrazio nadu da do tog scenarija neće doći.

- Mislim da nije dobro rešenje neizlazak na beogradske i izlazak na izbore u drugim mestima. To bi doprinelo padu poverenja u političke stranke, u institucionalnu borbu, u formu organizovanja koja kaže – organizovali smo se oko osnovnih postulata, a to je učešće na izborima i osvajanje vlasti na izborima. To bi vodilo i još jačem talasu populističkih pokreta koji bi onda koketirali sa različitim vaninstitucionalnim delovanjem. Sve ovo bi stvorilo još veći društveni haos. Posle ovoliko godina vlasti Srpske napredne stranke, naše društvo je sluđeno - rekao je Veselinović.

