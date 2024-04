U isčekivanju odluke Dragana Đilasa o tome da li će udostojiti svoje birače učešćem na beogradskim izborima koji će se održati 2. juna, ili će ipak preovladati njegova neodgovornost i nesposobnost, prvi među političkim licima koje Đilas plaća i izdržava, Borislav – Borko Stefanović, jutros se pojavio na Radio Televiziji Srbije, rekao je narodni poslanik sa liste “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane” Dejan Bulatović.

- Borko, ili kako već, neopterećen sopstvenim političkim integritetom, do besvesti je ponavljao floskule koje mu je Đilas napisao i naterao ga da ih nauči na pamet. Ali, u jednom mu se mora odati priznanje. Za razliku od Marinike Tepić, koja je u panici pobegla od duela sa mnom, Borko, ili kako se već zove sada, smogao je snage da učestvuje u TV duelu. Šteta što nije iskoristio priliku da nešto istinito i smisleno kaže - kazao je Bulatović. - I dok Đilas ćuti kao zaliven nakon što je dobio porciju istine u lice od njegovog analitičara u “Utisku”, Borko nastavlja da širi zlu antisrpsku propagandu, ne propuštajući priliku da pokuša da opere Mariniku Tepić od njenog sramnog zahteva da se srpski narod proglasi genocidnim. Istina je da je Tepić rasadnik mržnje prema svemu srpskom, patriotskom i nacionalnom. Isto tako je istina da je u plenumu Narodne Skupštine izgovorila da genocid nije pitanje broja, da li je žrtava bilo 100 ili 100.000, nego je pitanje namere. Ovom izjavom jasno je pokazala da nema pojma o čemu govori, ali se od tada pa do danas Marinika Tepić istakla u rušenju Srbije a kako vidimo, Borko Stefanović nema ništa protiv da stane u odbranu te i takve političke spodobe o kojoj i sam, uostalom, sve najgore misli. Međutim, politička nedoslednost i dvoličnost jesu jedini Borkovi kvaliteti na osnovu kojih uspeva mesečno da zasluži Đilasovu milostinju - rekao je Bulatović. - O sramoti Marinike Tepić i Dragana Đilasa je uglavnom sve rečeno, ostaje samo da vidimo šta će još uraditi što će ih dodatno degradirati, jer njihovo dno mržnje prema Srbiji i Aleksandru Vučiću još uvek nije probijeno. Međutim, sramota čoveka koji je toliko daleko otišao u svom beskičmenjaštvu da je vlastito ime promenio ne bi li i dalje parazitirao na političkoj sceni zaista je nemerljiva. U pokušaju da ublaži zlo koje Marinika Tepić širi, ali i nasilje koje sprovodi Dragan Đilas, Borko Stefanović je sebe uvrstio u grupu političkih propalica koji su rado viđeni gosti svih neprijatelja Srba i Srbije u Evropi i svetu. Kandidovao se za listu najljigavijeg među ljigavima, koji važi za jednog od najbezvrednijih u opozicionoj koaliciji. Juče Borislav, danas Borko, a sutra videćemo i to sve ne bi li se dočepao novog mandata koji će mu omogućiti da ne radi ništa a da lagodno živi - zaključio je Bulatović.