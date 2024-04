Gujon: Jasno je ko podržava Srbiju i međunarodno pravo, a ko ne

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon ocenio je danas da na osnovu svega što se dešavalo prethodnih dana, a što se odnosi na Srbiju, može da se vidi ko podržava našu zemlju i međunarodno pravo, a ko ne.

Komentarišući sve što se prethodnih dana dešavalo - od predloga rezolucije o Srebrenici, glasanju za prijem tzv. Kosova u Savet Evrope i na pitanje da li je sada jasno ko je prijatelj Srbiji a ko ne, Gujon navodi da jeste, ali da država treba da nastavi da se bori.

"To je ono što je predsednik Vučić rekao, da ćemo se boriti na svakom mestu gde možemo, iako je ta borba neravnopravna, jer danas svedočimo tome da je zakon jačeg ono što preovladava u svetu, u svim institucijama, međunarodnim organizacijama od Saveta Evrope do Ujedinjenih nacija, da se puno toga zloupotrebljava i to nažalost na štetu Srbije i srpskog naroda. I zato moramo sada da intenziviramo naše napore i da svako da svoj doprinos", rekao je Gujon za Tanjug.

On je naveo i da se Srbija nalazi u posebnoj situaciji, jer je okružena zemljama sa kojima mora da sarađuje ekonomski, a koje politički ne gledaju blagonaklono na nju i ono što se dešavalo na ovim prostorima.

"To su partneri, to su zemlje sa kojima moramo da sarađujemo i ne možemo bez njih. Niti oni mogu bez nas, da se razumemo", rekao je on.

Na pitanje koliko je važno da Srbi budu jedinstveni, a samim tim i održavanje popodnevnog skupa u Banja Luci kao znak podrške protiv rezolucije o Srebrenici, Gujon navodi da nije lako biti Srbin u dijaspori u trenutku kada mnogi propagiraju neistine.

"Nažalost, propaganda je najjača u dijaspori. Nemate kao kod nas više kanala, više medija, više novina, nedeljnika, koji će govoriti iz više uglova. Tamo ako kažu da su Srbi genocidan narod, svi mediji će to preneti. To će da uđe u školski sistem. Neće biti drugačijih tonova, drugačijih mišljenja, biće jednostrano", rekao je on.

Gujon je najavio i da će Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu 18. i 19. maja organizovati najveću smotru srpskog folklora dijaspore u Beogradu.

"Da im pokažemo da treba da budu ponosni na ono što jesu, ponosni na svoju kulturu, ponosni na svoje kolo koje je deo sada i pod zaštitom Uneska, ponosni na svoj identitet i da Srbi nemaju ničega da se stide, nikad i nigde u svetu", rekao je Gujon.