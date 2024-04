'SRAM VAS BILO LAŽOVI JEDNI' Predsednik Vučić: Danas je 11 godina brutalnih neistina, terora i laži

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon vojne vežbe na privremenom poligonu na "Pešteru" da je danas 11 godina od usvajanja Briselskog sporazuma ali i neistina, terora i laži.

- Danas je 11 godina od usvajanja Briselskog sporazuma. 11 godina u kojima se Srbija razvijala i napredovala brže od drugih ali i 11 godina neistina i terora koji su na nama sprovodili, 11 godina svakodnevnih besmislica, izmišljanja razloga i traženja krivice, 11 godina neispunjavanja onoga što su potpisali, Brisel, EU. Da kažu 11 meseci, nedelja pa nije malo, 11 godina brutalnih laži. Posle tih 11 godina postavlja se pitanje kakvo to poverenje možemo da imamo i gradimo. Juče, nema ko nije reagovao zbog toga što kažu da su zadržana 4 autobusa, zadržano je dvoje ili troje lica i svi su pušteni. Sram vas bilo sve zajedno, 10 meseci, 300 dana traje blokada svake robe koja iz centralne Srbije treba da dođe na KiM - rekao je Vučić i podsetio na ćutanje kada je u pitanju blokada srpske robe i maltretiranje Srba na KiM:

- Pretuku Stefanovića u Zubinom Potoku, nijedno saopštenje niste dali, uhapse ranjenog Sofronijevića, Dušana Obrenovića držite u pritvoru, ne smete da ga pustite ranije jer je toliko izubijan i nijedno saopštenje...Onda kažete strašan je problem, jedan je bio pripadnik tzv. vojske Kosova i sumnjalo se da je počinio neki zločin, drugog zadržali 24 sata i to je bio najveći problem na svetu. Sa tim licemerjem, odvratnim pristupom prema jednoj slobodarskoj zemlji kakva je Srbija na to ćemo morati da se naviknemo i to se očigledno neće promeniti. Naše je da mi snažimo, mi da jačamo i da naša zemlja ekonomski napreduje i raste. Da brinemo o EXPO, o svim projektima, i uvek o snaženju naše armije, da bi bili dovoljno jaki da možemo da se zaštitimo - rekao je predsednik.

