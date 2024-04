'NE POSTOJI PRAVILO KOJE NISU PREKRŠILI' Brnabić o Rezoluciji o Srebrenici: Biće posledica po Srbiju, ali mnogo većih po svet

Predsednika Skupštine Srbije Ana Brnabić je tokom današnjeg obraćanja govorila i o rezoluciji o Srebrenici.

Govoreći o Rezoluciji o Srebrenici, kaže da će posledica biti po Srbiju, ali mnogo veće posledice će biti po svet, UN i međunarodne odnose.

- U kratom, ali posebno u dugom roku. Ne postoji pravilo koje nisu prekršili, zaobišli su Savet bezbednosti, što znači da ništa više ne mora da ide pred SB UN. Sva pitanja o BiH moraju da idu pred SB UN. Hoće da to prekše, u redu, jaki su u ovom trenutku. Ta njihova snaga se kruni. Onda sve više zemalja to vidi, i malo se menja svetski poredak. Ali će svakako taj presedan koji prave i drugi koristiti, zašto ne bi. Ako to sebi dozvoljava Nemačka, Velika Britanija, što to sebi ne bi i drugi dozvolili. Imaćete prvi put, ukoliko se to nađe na dnevnom redu, po prvi put ćete imati tako ozbiljnu temu kao što je genocid, a da će biti preglasavanja - ističe predsednica Skupštine.

Imali ste samo dva puta temu genocidu, i oba puta je usvojena konsenzusom, kaže ona.

- Pritom imate vrhunske autoritete na temu genocija i ratnih zličina, koji kažu nije bio genocid. Ako tako tretirate da pitanja, i pojedinačne slučajeve, onda ćete na GS UN imati toliko rezolucija na tu temu na koju će se preglasavati. A moguće je da neko ima tu nameru, da reč genocid više ništa ne znači. Onda ne postoji bilo kakav dogovor velikih sila - navodi Brnabić.

