BRNABIĆ O RAZGOVORU VLASTI I OPOZICIJE: Nismo postigli dogovor, jer se sve svelo na datum izbora (VIDEO)

Predsednica Skupštine Ana Brnabić obratila se javnosti nakon današnjeg sastanka vladajuće većine i opozicije.

Tema ovog sastanka, četvrtog po redu, su bili izborni uslovi i preporuke Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Obraćanje je počelo sa zakašnjenjem zato što je poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta stajao pored govornice i vikao.

- Sada vidite kako izgleda nepoštovanje Narodne Skupštine, to je ta Srbija protiv nasilja. Čovek je sve sam o sebi rekao, ja ne bih imala šta da dodam. Hvala na performansu, ovo je kako neki od njih zamišljaju dijalog. Čovek dođe, a do sada se nije odazivao i nije dolazio na razgovore. Dođe, optuži za razne gluposti, a sve što je rekao su laži, pokupi se i ode - rekla je Brnabić.

Predsednica Skupštine kaže da je jedina sramota u tome što on pripada grupi Srbija protiv nasilja.

- Vidite koliko je potrebno strpljenja i mentalne snage da imamo dijalog, da istrpite sve, i da pokušate da spustite tenzije i pokažete ozbiljnost - kazala je ona.

Brnabić kaže da je današnji sastanak u smislu konstruktivnosti i razmene mišljenja bio najbolji do sada.

- To je ono što dugujemo građanima. Nismo postigli dogovor, zato što se sve svelo na razgovor o datuma. Ultimativno je postavljen datum, ne birački spisak ili izborni uslovi, ne da li treba da se implementiraju preporuke pre ili kasnije. Sasvim je jasno ako pratite ODIHR-ove preporuke da ne možete da imate lokalne izbore verovatno još tri godine - kazala je predsednica Skupštine.

Ističe da je važno za sve građane da se formiraju dva radna tela - jedno će se baviti izmenama i dopunama svih relevantnih zakona kojima se primenjuju ODIHR-ove preporuke.

- I drugo radno telo koje će se baviti uvidom i po potrebi revizijom biračkog spiska. Ja se nadam da će predstavnici opozicije grupisane oko Srbije protiv nasilja uzeti učešće u radu. Grupa Mi-glas iz naroda je potvrdila da hoće, ja im zahvaljujem od srca - rekla je ona.

Ana Brnabić kaže da će se izbori održati kada im je zakonski rok, u najkasnijem terminu, a to je 2. jun.

- I to na eksplicitan zahtev predsednika Vučića, koji nas je zamolio da izađemo u susret opoziciji. Nekoliko puta sam na sastanku iznela i zabrinutost i pitanje, da ukoliko licitiramo sa datumom izbora u Beogradu, i želimo da se pomere dodatno ne čak ni na jesen, nego kasnije. A imajući u vidu da Grad Beograd u ovom trenutku funkcioniše pod vođstvom privremenom organa, sa privremenim finansiranjem već šest meseci, kakav bi to signal dalo Beograđanima - zapitala je ona.

Kaže da racionalno objašnjenje za to nije dobila.

- Kada pričamo o datumu, ne pričamo čak ni o Ustavu i zakonima, već o interesu Beograđanima. Zato smo predložili da zarad toga što izborne radnje moraju da se završe, one su i započete na zahtev opozicije grupisane oko SPN. Oni su ih tražili, pokrenuli izborni proces, i to mora da se završi zarad Beograđana. Da završimo to u skladu sa najkasnijim terminima koje predviđaju Ustav i zakoni, a da razgovaramo o jesenjem održavanju svih ostalih lokalnih izbora - rekla je ona, i dodala da taj predlog nije prihvaćen.

Ana Brnabić kaže da su na njen sto dolazili različiti predlozi, i da želi da sumira šta je sada zahtev opozicije.

- Da li je to objedinjavanje svih izbora 2. juna, ili da ih objedinimo sve na jesen ili zimu. Tu je nastala određena konfuzija, onda su rekli pa hajde da se konsultujemo. Onda je Marinika Tepić rekla da taj predlog više nije na stolu. Ja nisam preterivala kada sam rekla da ni oni sami ne znaju tačno koji su zahtevi legitimni, i o čemu pričamo. Ali to više nije 2. jun. Drugi su tražili konsultacije pre odgovora, ali kako je gospođa Tepić donela odluku, tako su se oni saglasili - istakla je predsednica Skupštine.

Ona je rekla da se mora nastaviti sa radom, i da je svaki razgovor lekovit za parlament.

- Trudiću se i daću sve od sebe da ga nastavim u tom duhu - rekla je Ana Brnabić.

Predsednica Skupštine kaže da nije čula ništa oko odlaganja donošenja odluke za dva dana, kaže da je na njeno eksplicitno pitanje o objedinjavanju izbora i datumima nastala konfuzija.

- Marinika Tepić je eksplicitno rekla da to više nije predlog. Tako da ne znam odakle vam utisak da je opozicija dala šansu dva dana. Opozicija grupisana oko SPN je eksplicitno rekla da objedinjavanje izbora za 2. jun gotova priča, i da može da se priča samo o izborima na jesen - odgovorila je ona na pitanje novinara.

Pojasnila je da na jesen mogu biti objedinjeni izbori na lokalu, ali da beogradski izbori moraju biti završeni.

- Ljudi, grad je već šest meseci u privremenom statusu. To znači da bismo duže od godinu dana funkcionirali pod privremenim finansiranjem. Ako je to odgovorno ponašanje prema Beograđanima, šta je onda neodgovorno. Ovo je samo stvarno o nama, a gde su tu Beograđani, gde su građani koje ovaj grad treba da opslužuje - zapitala je ona.