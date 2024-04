MILIĆEVIĆ ZA PINK: Predsednik Vučić će u UN govoriti o onome što je istina i šta se čini Srbima na Kosmetu (VIDEO)

Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević govoreći o predstojećoj sednici SB UN-a kaže da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozoravao na sve što se dešava, a da su neki to ismevali.

Milićević je podsetio da su neki Vučića optuživali da tim temama beži od izbora u Beogradu, a da je on jasno kao državnik rekao da su ugroženi vitalni interesi Srbije.

- Danas će u UN biti predstavljen šestomesečni izveštaj po pitanju Kosova i Metohije, a on, koliko znam, ne sagledava realnu situaciju na terenu, kao i uvek. On je predstavljen kao da se tamo odvija normalan život i da Srbi nemaju pritiske, ali, predsednik će, kao i uvek, govoriti o onome što je istina, onome što se čini Srbima, da se dovodi pitanje ostanka i opstanka Srba na Kosmetu - rekao je Milićević za Novo jutro TV PInk.

Kako kaže, ubeđen je da će predsednik Vučić ponovo argumentovano govoriti o svemu tome i da je uzrok nestabilnosti na Kosmetu i u regionu Aljbin Kurti.

- S druge strane, rezolucija o Srebrenici, sledi velika diplomatska aktivnost predsednika, biće održano oko 150 sastanaka - naveo je Milićević.

Stevica Deđanski, analitičar, osvrnuo se na Rezoluciju u Srebrenici i rekao da sa jedne strane sa Nemačkom imamo partnerski odnos, a da oni sa druge strane predlažu tu Rezoluciju.

- S jedne strane, dobro je to što su to oni, Turska, zemlje koje su radile jednu vrstu genocida... Istorijski je bitno da ljudi znaju ko je to predložio, znate koliko to izgleda smešno - ocenio je Deđanski.

On je naveo da se način glasanja menja jer ne postoji normalna većina.