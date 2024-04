KRIMINAL NA DELU: Kurtijev Srbin Radoica Radomirović lično NAREDIO da se socijalno ugroženim Srbima OTMU stanovi u Leposaviću! (VIDEO)

Kurtijev omiljeni Srbin Radoica Radomirović lično je naredio da njegove sluge iz opštine Leposavić preotmu stanove koje je država Srbija gradila za socijalno ugrožene porodice, samohrane majke sa decom, višečlane porodice i u njih useli svoju rodbinu, prijatelje…

Naime, na društvenim mrežama pojavio se snimak nastao 2. septembra 2023. godine koji pokazuje da Radomirović naređuje grupi svojih saradnika kako da upadnu u dve zgrade u izgradnji u Leposaviću i izaberu za sebe najveće i najbolje stanove! Samo dan kasnije, grupa maskiranih lica, u pola noći, upala je u zgrade sa stanovima za socijalno ugrožene Srbe koje je Srbija gradila, promenili brave i otela stanove.

Na snimku se jasno čuje:

- Papiri za te zgrade su u srpskom sistemu, znate da to Kurti ne priznaje, ali mi ćemo to da za godinu dve uknjižimo na Leposavić. Uselite se u stanove slobodno, niko neće da vas dira, samo nećete da kažete da sam vam ja to rekao - kaže Radomirović, a onda pita Marka Javlanovića (direktora urbanizma u opštini Kurtijevog gradonačelnika prim.aut.) koji stan hoće za sebe - u Leposaviću ili Sočanici.

- Pa Leposavić, tu završavam kuću pa da se proširim po celoj opštini - bira Kurtijev Jablanović.

Radomirović potom nastavlja da izdaje naređenja.

- Idite sutra sa momcima i zauzmite dve zgrade. Izaberite stanove… ima većih, manjiih… - organizuje nasilno upad Kurtijev funkcioner, dok njegovi sagovornici to oberučke prihvataju.

- Pootvaraćemo stanove na prvom spratu da vidimo koja je kvadratura najveća i upadamo tu - čuje se na snimku.

Kada su mediji tada objavili da je Radomirović naredio i sproveo otimačinu stanova za socijalno ugrožene, on je tvrdio da sa tim nema veze! Sada je dokumentovano da je on naredio ove kriminalne radnje, zbog kojih bi morao da odgovara, a koje sprovodi po istom receptu kao i njegov gazda Kurti koji otima srpsku imovinu širom Kosova i Metohije!

Podsetimo, u više navrata otkriveno je kako Radimirović naređuje paljenje automobila Srba u Leposaviću, njegovi saradnici snimljeni su kako šmrču kokain u opštini, hvale se kako su dovodili i plaćali prostitutke i ostale kriminalne radnje.