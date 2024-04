Nakon sednice SB UN o Kosovu cela zapadna svita na čelu sa lažnom predsednicom Vjosom Osmani otišli su da proslave.

Fotografije koje su prilično skandalozne su isplivale nakon sednice, te je očigledno da se radi o nameštaljki u kojoj su svi učestvovali.

Da je na sednici SB UN došlo do nameštaljke za našu delegaciju koju je predvodio predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrđuje spisak zvanica i proslava nakon sednice na kojoj je učestvovala cela zapadna svita na čelu sa predsednicom privremenih prištinskih institucija Vjosom Osmani i "silovanim" Albankama.

Delighted to meet representatives from partner countries after the UNSC meeting today.



A great opportunity to celebrate 🇽🇰’s continuous strides and to discuss our unwavering path towards Euro-Atlantic institutions.



🇽🇰 is proud to have so many friends and allies by its side! pic.twitter.com/R0WF4Ig0oJ