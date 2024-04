VUČIĆ IZ NJUJORKA O REZOLUCIJI O SREBRENICI: Najveće sile sveta imaće ozbiljnog protivnika u maloj Srbiji, borba se nastavlja!

Predsednik Vučić zastupao je juče Srbiju na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je razmatran šestomesečni izveštaj o radu Unmika na Kosovu i Metohiji. On je u Njujorku obavio i niz razgovora sa zvaničnicima kako na temu KiM, tako i o nacrtu rezolucije o genocidu u Srebrenici. Nakon toga obratio se građanima iz Njujorka.

Predsednik je istakao da se diplomatska borba nastavlja.

- Imao sam razgovor sa trojicom predsednika, jednim premijerom afričkih zemalja, telefonski. Imali smo ovde velika dva sastanka, ponosan sam na veliko prisustvo ljudi iz Afrike, sa 25 afričkih zemalja, što je oko 48 odsto afričkih zemalja - rekao je Vučić i dodao:

- Posle smo imali sastanak sa latinomaeričkim i karipskim zemljama. To se pogrešno naziva brifingom, a to je razgovor sa prijateljima.

- Pokušali smo da objasnimo našu poziciju, da objasnim da Srbija iako mala zemlja i znamo da nemamo nikakve šanse, a pritisak se ovde pojačava i na zemlje koje su bile protiv - rekao je Vučić i dodao da će borba biti do poslednjeg dana.

- U našoj Misiji ovde sve pršti od energije. Oni koji podnose rezoluciju, najveće sile sveta, i koji vrše pritisak, imaće ozbiljnog protivnika u maloj zemlji koja se drznula da brani zemlju - rekao je Vučić.

Kako kaže, nemojte da donosite kolektivnu presudu, jer je upravo to što radite. Ističe da to neće doprineti učvršćivanju mira, već dodatnim podelama.

- Naša je obaveza da branimo integritet srpskog naroda. Pitanje Kosova je za zapadnu hemisferu rešeno još 2008. Evo 16 godina kasnije mi se i dalje nešto borimo. I oko Srebrenice je odluka doneta mnogo ranije. Ne znam kako i u Srbiji neki ne razumeju da bijemo tuđe izgubljene bitke - istakao je Vučić.

Podsetio je da smo videli juče kakvu su nameštaljaku napravili.

- To je šokantno šta su uradili, pa su moral ida lažu da su te žene, a žao vam je kad vidite silovane žene, ali vam niko nije rekao da će to uraditi. A onda shvatite da je to bila zamka, da ne možete da ragujete. Videli ste da nisu brinuli, već su bili veseli. Pitao sam se o čemu je reč, a onda smo shvatili da su to dogovoril isa Amerikancima, Slovencima, Švajcarcima. Ne zna se ko je bio odvratniji, Slovenci ili neki drugi - rekao je Vučić.

Dodaje da su i to izdržali, jer su pravda i istina na našoj strani.

Kako kaže, kad je toliko toga na vašem tanjiru, a morate da razmišljate i o ekonomiji i napretku.

- Ostaće ovde Marko Đurić do drugog, a videću da li ću ja da se vraćam u Njujork. Mi smo zahvalni svima ko nam pomaže, ali najviše pomaže ugled Srbije. Mislite da će nas svi drugi zaštiti. Da, Nebezja nas je podržao, uveren sam i da će Kina, ali ne potcenjujte naš ugled. Ima zemalja, i to ne malo, koje neće da glasaju za Rusiju, ali hoće za Srbiju. Svakako hvala našim prijateljima. Skeptik sam, jer su pritisci sve veći - rekao je Vučić.

Kako kaže, bila je jedna zemlja koja je bila tvrdo protiv, a sada nam kažu da će ipak biti uzdržani.

- Kada su 2003. proglašavali genocid u Ruandi, pitali su sve okolne afričke zemlje. A nas nisu pitali za BiH. Ne mislim da bi mnogo ljudi smelo da prekine predsedavajućeg da ukaže na skandal, ali naš posao je da se borimo za svoju zemlju. Rezervnu otadžbinu nemamo - istakao je Vučić i dodaje:

- Sad se svi prave naivi, kad smo sigurni da su ovde znali i Karolina Zaide i drugi. Osmani kaže da su članice njenog kabineta, a nijedna nije na spisku članova njenog kabineta. Lepo su se najeli i napili.

Komentarišući stavove određenih ljudi u Srbiji i izborima koji su najavljeni, Vučić je rekoa da će uvek biti ljudi koji će navijati protiv svoje zemlje. Kako kaže, oni od drveta ne vide šumu.

- Danima ne govorim o unutrašnjim stvarima, ne mogu glupostima da se opterećujem. Nemam pojma šta kažu - rekao je Vučić.

Kako kaže, njegovi snovi se tiču napretka Srbije, a ne straha od političkih protivnika i izborne utakmice.

- Svi moji snovi vezani su za bolji život građana, nove puteve, ubrzani razvoj poljoprivrede, da nam ekonomija napreduje brže... Iako sam mnogo snove dosadanjao, još ima onih nedosanjanih. Ti ljudi žive u mehuru neistina koje su sami napravili - rekao je Vučić.

Kako kaže, ne zna ni ko izlazi na izbore ni ko ne izlazi.

- Priča se da su neki dolazili kod mene u Jajince, ali niko nije dolazio. Svi oni ujedinjeni znali su da gube izbore u Beogradu. Videli su da su napravili mnogo grešaka, neće ljudi one koji idu da kukaju u inostranstvo i da im zemlju vode Rot, Šrider - rekao je Vučić.

O proslavi Vjose Osmani posle jučerašnje sednice, Vučić je rekao da nisu bili svi. Dodaje da je teško odrediti poziciju recimo Mozambika, koji nam je važan, ni Sijera Leonea, koja nam je prijateljska zemlja.

Upitan šta su slavili, Vučić je rekao da nije video da slave.

- Malo im je ta žurka pokvarena, jer se pojavio neko ko je smeo to da učini. Guraće svoje čedo po svaku cenu. A priča o referendumu je zastrašujuća. Način na koji zloupotrebljavaju i karikiraju - ističe Vučić.

Kako kaže, imamo Međunarodno javno pravo i istinu na svojoj strani.

- Ako mi kažete da možemo da budemo jači od Nemačke, Britanije, Italije, svih njih zajedno, reći ću vam da budete ozbiljni. Ljudi su zabrinuti bez nedostatka inkluzivnosti i konsultacija i zato što ne žele da povrede Srbiju - rekao je Vučić.

- Ponosan sam, iako nam je teška tema i objektivno užasan događaj. Mnoge zemlje traže način da se makar pomeri, a mi se spremamo za 2. maj da ne budemo poniženi. Ljudi da znaju da ćemo nastaviti da se borimo i da niko ne može da nam obori glavu, jer smo ponosan narod koji drži do dostojanstva, narod koji nije genocidan, već koji je životima plaćao slobodu. Nadam se da više nikad nećemo ratovati, ali ćemo biti spremni da uvek branimo svoju slobodu i da sami donosimo odluke. Biće u maju i junu lepih ekonomskih tema. Niste izabrani za predsednika da biste bili tu samo kad su lepe teme - rekao je Vučić.

