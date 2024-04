Đurđev: Vučićev nastup u UN dostojanstven, Osmani i dalje na nivou seoske varalice!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić branio je juče u Njujorku na sednici SB UN-a interese Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji dostojanstveno, ali i odlučno i nepokolebljivo, iznoseći argumente i činjenice, rekao je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Sa druge strane, Vjosa Osmani je, ponovo izmišljajući priče o srpskim zločinima, više ličila na seosku varalicu negoli na osobu čija reč nešto vredi. Svita koju je sa sobom povela, potpuno mimo protokola, dokaz je da se ni ona ni Kurti nigde ne smeju da pojave sami jer teško podnose da gledaju istini u oči, a istina je da tzv. Kosovo nije niti će biti država i članica UN - izjavio je Đurđev.

Prema njegovim rečima, Srbiju čekaju teška vremena i zato je važno to što će predsednik Vučić, zajedno sa timom stručnjaka oko sebe, raditi na lobiranju za povlačenje rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici u najmoćnijoj zemlji zapada. ,

- Vidite, SAD su možda podržale ovu rezoluciju, možda će i glasati za nju, ali nisu je one inicirali već Nemačka, nisu one to isto pokušale 2015. godine, već Velika Britanija. To, bar po meni, jasno govori gde još uvek postoji prostor, makar on bio uzak, za pregovore i razgovore - precizirao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige veruje da se mnogima na Zapadu žuri da ovako sramnu rezoluciju usvoje pre američkih predsedničkih izbora, jer im je jasno da posle njih ništa više neće biti isto.

- Ako pobedi Donald Tramp, a verovatno hoće, očekujem punu stabilizaciju ne samo globalnih, već i naših regionalnih političkih i bezbednosnih prilika - zaključio je Đurđev.