Sve bi on to podržao, istakao je ministar Đorđe Milićević.

Ministar Đorđe Milićević oštro je večeras reagovao na sraman tvit kvaziopozicionog političara i “NATO generala” Zdravka Ponoša:

- Ponoš bi verovatno da je bio u poziciji da on predstavlja Srbiju otišao zajedno sa Vjosom Osmani na slavlje sa neprijateljima Srbije. Njemu ne smeta ni rezolucija o genocidu u Srebrenici ni ovakva prljava kampanja protiv Srba i Srbije. Sve bi on to podržao.

Autor: