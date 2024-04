Predsednik Vučić iz Njujorka: Mislim da smo uradili veliki posao za našu zemlju u UN i borili se za naš narod

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da je tokom današnjih razgovora sa zemljama azijsko-pacifičkog regiona objasnio sve razloge zbog čega je Srbija protiv usvajanja rezolucije o Srebrenici i da su mnoge zemlje to razumele i govorile da bi trebalo da se usaglase stavovi, ali da odlaganje ne zavisi od nas.

Vučić je rekao da je na male zemlje pritisak sve uočljiviji i snažniji da glasaju za Rezoluciju o Srebrenici.

- Razgovor su prošli na izuzetno dobar, iskren, pomalo i emotivan način. Mislim da smo objasnili sve razloge koji su važni, a to je pre svega regionalna stabilnost, mnogo više nego samo proceduralna pitanja. I Srbija ima poštovanje u Azijsko-pacifičkom regionu i verujem da će mnoge zemlje, čak i kineski predstavnik ali i emiratski predstavnik i mnogi drugi razmotriti dalje usaglašavanje stavova, da se ide na intenzivnije, inkluzivnije konsultacije u budućnosti, pa je moguće da se pomeri, ali to naravno ne zavisi od njih i od nas, i zavisi od onih koji su podnosioci teksta rezolucije - kazao je Vučić i dodao:

Mnogi su govorili o potrebi da se razmotri dalje usaglašavanje stavova, da se radi na konsultacijama u budućnosti, to ne zavisi od njih ili nas već od podnosioca Rezolucije. Na male zemlje pritisak sve uočljiviji i snažniji.

Podsetio je da, kada Priština ukine dinar, onda Lajčak priča da "nijedna strana nije spremna da prihvati kompromi".

- Zamislite vi mene gurnete i udarite a neko sa strane kaže da nijedna strana nije spremna da prihvati kompromis. Mi ćemo u teškom danu nastaviti svoju borbu kao i da rezultata ima. Mali smo suviše za najmoćnije Zapadne sile, ali istinu ne možete uvek da pobedite silom. To za nas ipak nešto znači. To je ono što možemo. Imao sam sada i sa predstavnicima Brazila bilateralni sastanak. Sada imamo sa Guterašom, sa Denisom Francisom, on je predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa specijalnim savetnikom za pitanje genocida Ujedinjenih nacija, sa predstavnicima Meksika bilateralni. Još mnogo toga večera sa pet ili šest evropskih zemalja imamo takođe sastanak, večeru, koje bar možemo da pitamo, da ne budu protiv nas kao što će većina drugih. A čuo sam da je na nekome od tih, kada Priština ukine dinar i kada oni sve obave, a onda je formulacija posrednika Lajčeka bila, kaže "nijedna strana nije spremna da prihvati kompromis". Onda, kada to shvatite, kada to vidite, onda više nemate šta da kažete - naveo je Vučić i dodao:

- Tako da i po ovom pitanju, u svakom slučaju, mi ćemo, kao što vidite, u teškom danu nastaviti svoju borbu i mislim da određenih rezultata ima, ali je mnogo, mnogo teško. Mali smo suviše za najmoćnije zapadne sile, ali i hrabri za suprotstavljanje i pokazivanje da istinu ne možete uvek da pobedite silom, za nas ipak to nešto znači. Nisam bio optimističan i znao sam od početka da je to gotovo nemoguća misija. Ali to što je nešto nemoguća misija i to što vam nešto izgleda nemoguće, ne znači da vi smete da se ne borite, jer ono što vi čuvate i branite i ono za šta ste se zakleli svom narodu i svojim građanima je za vas svetinja. Ja moram da vam kažem da u svim grupama postoji ogromna, ogromna rezervisanost prema postupku i procesu kako su neki definisali i mnogi naši prijatelji iz islamskih zemalja čak i kad glasaju za, nije im drago jer znaju da time povređuju prijatelja i hoću samo da vam kažem da i po tom pitanju mislim da smo mnogo toga uradili i dodatno podigli ugled Srbije.

O Sloveniji

Vučić je naveo da Slovenija vodi odvratnu politiku prema Srbiji i srpskom narodu.

- To da ne treba da dolazim tako često u Sloveniju shvatio sam kao pretnju i smanjiću dolaske i kod mojih prijatelja i familije, ali ako sam bilo koga uvredio želim da se izvinim celokupnoj javnosti i narodu Slovenije, ali ne i političarima iz Slovenije. Nije strašno što sponzorišu Rezoluciju o Srebrenici, što ugrožavaju naš teritorijalni integritet. Pozvaću njihovu predsednicu u Beograd i Srbiju ako treba još jednom da se izvinim i kažem da nisam mislio na Slovence i njihov narod - naveo je Vučić.

Snažno suprotstavljanje Srbije

Vučić kaže da je jedan predstavnik rekao da je neverovatno da je tako mala Srbija uspela da se tako suprostavi, da svi u UN samo govore o tome, a da su sa druge starne sve najmoćnije i najveće sile sveta.

- Jedan predstavnik je rekao juče da je neverovatno da je jedna mala Srbija uspela da se tako suprotstavi, da kompletno svi u Ujedinijim nacijama samo govore o tome a da su sa druge strane sve najmoćnije i najveće sile sveta. Srećom ovo je reč o jednom mirnom političkom postupku, a ja se nadam da ću imati priliku da razgovaram i sa američkim stalnim predstavnikom, to nam je važno i zbog Kosovo u budućnosti i zbog svega drugog. Inače njihov stalni predstavnik ovde je član, kako se to zove, kao član američke vlade ili se to tako kaže, užeg tima koji odlučuje bukvalno svemu, tako da je važno da uspostavimo najbolji mogući kontakt i odnose - kazao je Vučić.

O izborima

Predsednik Vučić se osvrnuo i na predstojeće izbore i istakao da o političkim protivnicima trenutno ni ne razmišlja.

- Obično bih iskoristio svaku priliku da uzvratim udarac kada ih primim na hiljade dnevno, pa da uzvratim bar po neki udarac političkim protivnicima. Neko bi rekao, ne propuštam priliku, stvarno nemam snage sada. Nemam ni snage, nemam ni energije, nemam pojma šta se zbiva po tom pitanju u zemlji, niti me to interesuje, da budem sasvim iskren. Time se bave i Miloš Vučević i Ana Brnabić i Aleksandar Šapić i ne znam ko sve, i Darko Glišić pre svega u stranci i tako dalje, ja stvarno nemam pojma šta se dešava. Ja stvarno nemam pojma, meni ljudi šalju neke poruke koje čak i ne razumem, jer ljudi ne mogu da razumeju kada ste potpuno koncentrisani na nešto - rekao je Vučić i dodao:

Apsolutno fokusirani, morate da budete.Sada imam sa kineskim stalnim predstavnikom sastanak, Dakle, stvarno mislite da je moguće, da imam pojma šta je to što se zbiva? Nemam pojma, baviću se tim listama iza 16. maja, kada prođe Savet Evrope, i kada ćemo, i pored, neko će reći poraza, a mi ćemo reći da taj poraz svakako nije onakav kakav su nam namenili, i da se ne osećamo kao poraženi, ali da vidimo i taj rezultat, pa ćemo onda moći da komentarišemo. Do tada, ne znam šta bih vam odgovorio, izvinite zbog toga. Stvarno ne znam šta bih vam odgovorio. Neka rade svi šta god hoće po tom pitanju. Živela demokratija.