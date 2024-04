VUČIĆ PORUČIO IZ NJUJORKA: Ponosan sam na to kako smo se borili, u UN SVE VRI

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se na svom Instagram profilu gde se osvrnuo borbu protiv zapadnih pritisaka vezeanih za pokušaje nametanja skandalozne Rezolucije o Srebrenici.

- Ponosan sam na to kako smo se u @unitednations borili, jer kad se borite za svoju zemlju, vaše je da napravite sve što možete. Srbija se bori za svoju teritoriju i slobodu i nastaviće to da čini, a naše je da čuvamo interese svoje zemlje, na svakom mestu. Zamolio sam za podršku i pomoć. U UN sve vri. Dobro je što smo proveli mnogo vremena ovde, to će ostaviti trag kako na samom glasanju tako i kasnije u našim bilateralnim odnosima - reka je Vučić.

