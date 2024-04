Eksperti: Odlaganje glasanja je jasan dokaz, nemaju većinu

Sednica Generalne skupštine UN na kojoj bi trebalo da se glasa o predlogu rezolucije o Srebrenici, zakazana za 2. maj, odložena je, javili su sinoć pojedini beogradski i regionalni medji.

Ovu informaciju potvrdio je ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagumdžija, ali zvanično saopštenje o odlaganju glasanja još nije objavljeno.

O diplomatskoj borbi koju državni vrh vodi u Njujorku, ali i o tome šta se krije iza odlaganaja glasanja govorili su Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar, Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća KiM, i Marko Bastać, bivši predsednik opštine Stari Grad.

- Rečeno je da neće biti pre 6. maja. To jasno govori da je ova aktivnost koju je vodio predsednik Vučić dala rezultate. U krajnjem slučaju uneo je jednu nestabilnost. Pokazao je da to neće proći onako kako su oni mislili... da stave na dnevni red i završi time što su pozvali telefone. Tu su bili razni amandmani, meni je najinteresantniji bio amandman Južne Afrike. Što da budem iskren, je očekivano, da vas podsetim da je Južna Afrika bila pokrenula pred Međunarodnim sudom pravde raspravu o agresiji Izraela na Palestinu. Tražeći da se donese presuda i oko prekida tog sukoba, da je Međunarodni sud pravde to takođe razmatrao. Tako da je Južna Afrika sada rekla, možemo da glasamo za tako nešto, ali mora da se tu uvrsti genocid nad Palestincima u Gazi. Sasvim sigurno da su i druge delegacije imale svoje stavove. Znate to se desi kada otvorite pandorinu kutiju - rekao je Anđelković.

Dobrosavljević smatra da je odlaganje usledilo jer pokretači inicijative nisu imali većinu da je izglasaju.

- Amerikancima ovo nije prioritet. Nemci zapravo najviše stoje iza cele priče oko rezolucije. Ali da skratimo, odlaganje samog glasanja je jasan dokaz da pokretači inicijative ili sponzori za izglasavanje rezolucije o genocidu za Srebrenici u ovom trenutku nemaju većinu. Jako je teško neku zemlju ubediti, sada kada imamo rat na istoku Evrope i kada imate akciju izraelskih bezbednosnih snaga u oblasti Gaze, da je primaran fokus u međunarodnim odnosima pitanje nečega što se dogodilo pre 29 godina. Ma koliko bilo to teško i dramatično iskustvo - istakao je Dobrosavljević.

Bastać ističe da smo dosta kasno ušli u proces lobiranja po pitanju same rezolucije.

- Mislim da svi možemo da se usaglasimo da ima političku pozadinu, što je potpuno jasno. Šta je prava pozadina? Šta su pravi razlozi odlaganja, usvajanja same rezolucije? To su samo nagađanja. Ono što je evidentno je da smo mi dosta kasno ušli u ovaj proces lobiranja po pitanju same rezolucije. Diskutabilno je u kom trenutku smo mi stvarno saznali da se priprema rezolucija. I šta je radio šef misije? Meni deluje da smo dosta kasno saznali i deluje kao da smo potpuno slučajno saznali da se priprema ova rezolucija. Kako god se završilo ovo glasanje, mislim da ne treba davati ljudima lažnu nadu, mnogo veća verovatnoće je da će sama rezolucija biti usvojena, ali kako god se završilo ovo glasanje, mi iz ovoga treba da izvučemo neke pouke i da radimo na jačanju partnerstva sa zemljama u Evropi. Ja razumem našu misiju, ali naš prirodni partner je Evropa i s te strane moramo da pojačamo naše kontakte sa zemljama - rekao je Bastać.

