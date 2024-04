Bakarec za TV Pink: Opozicija u panici, trči i traži novog gazdu

Danas su u Srbiji raspisani lokalni izbori. Srpska opozicija je jednom rečju - konfuzna. Sve na izgled deluje da se koalicija okupljena oko Dragana Đilasa sada raspada oko predstojećih izbora.

Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS-a, izjavio je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je opozicija u panici jer je zapad otpisao Dragana Đilasa.

- Otpisali su ga pre jedno mesec dana, a njemu to još niko nije javio - kaže Bakarec.

On navodi da zapad ne može da podnese Đilasov ekstremizam i njegove poraze.

- On je izgubio četiri runde svih izbora od 2018. godine od kada se vratio u politiku. Drugo Dragan Đilas potpuno bez razloga Hila koji je fenomenalan ambasador SAD-a i koji se ponaša priostojno prema ovoj zemlji onako kako treba bori se za interes svoje zemlje al je pristojan čovek. On napada Hila i predstvaniek Eu , prema tome njemu je došao kraj, pojavio se sada Savo Manojlović koga projektuju da bude kandidat za predsednika 2027. godine, zapad ga projektuje, sad je ovo mala priprema koa biće kandidat za gradonačelnika - kaže Bakarec.

Kako je rekao on neće da uspe ni u jednom ni u drugom slučaju jer on ima neke druge svoje mane,ali je on bolji što hoće da učestvuje u izborimai ono što je bolje od Dragana Đilasa on se nije toliko iskompromitovao jer Drađan Đilas se kompromituje dve decenije.

Dodaje da se Savo Manojlović kompromitovao samo oko ekologije samo tri godine i pristojnijije mnogo od Dragana Đilasa.

- Nama su potrebne nove snage u opoziciji jer nama je potrebna drugačija opozicija nego što je ova Dragana Đilasa jer su ekstremisti i nasilnici, to Savo Manojlović za sada još nije - navodi Bakarec.

Dejan Bulatović, narodni poslanik SNS-a rekao je u u Novom jutru kod Jovane Jeremić da sada doživljamo od opozicije nešto što je u domenu naučne fantastike.

- Opozicije koja sada i bojkotuje izbore i sa kojom količinom izdajništva oni nastupaju. Koliko su spremni daleko da idu i da izdaju svoju zemlju. Nikad neće narod ove zemlje zaboraviti da je ta opozicija koju vodi Dragan Đilas tražila od Evropske unije das e uvedu snakcije predsedniku aleksandru Vučiću, dakle Srbiji, a onda su tražili onu sramnu deklaraciju - navodi Bulatović.

On je rekao da ne smemo da zaboravimo onaj strašan događaj koji se desio u Ribnikaru i na kojim krilima je ta opozicija koju vodi Đilas poletela.

On je rekao kada to sve spojimo dobijamo onu najmračniju političku čorbu koju ne može da kusa ni jedan Srbin u ovoj zemlji.