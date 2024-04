BRNABIĆ: Opozicija je permanentno u kampanji, dok predsednik Vučić brani nacionalne interese Srbije

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić rekla je da postoje tri lažne teze na kojima opozicija gradi kampanju – da su razjedinjeni, da postoji bojkot izbora i da su u opoziciju došli novi ljudi.

Ona kaže da je istina da bojkot ne postoji, da je opozicija ujedinjenija nego ikada i da su samo uspeli da izbace Dragana Đilasa koji je bio nepopularan.

Ona je za jutarnji program televizije Prva rekla izjavila je da opozicija ima sve vreme ovoga sveta za kampanju koju uspešno sprovodi, dok se predsednik Aleksandar Vučić sve vreme bori za vitalne nacionalne interese i nema vremena za kampanju.

- Izbori su raspisani za drugi jun na zahtev opozicije. Mi smo tu izašli u susret, predsednik Aleksandar Vučić je insistirao da smanjimo tenzije u društvu i da pokažemo fleksibilnost i tolerantnost, da postignemo unutrašnju stabilnost. Teški dani idu za Srbiju, videli ste predsednika Vučiča cele prošle nedelje, nadljudska borba za naše nacionalne interese, za pravdu, za istinu, za miran i stabilan predvidiv svetksi poredak. Još jednom hvala predsedniku na svoj toj borbi još jednom. Ali kada se borite za takve stvari, potrebna vam je unutrašnja stabilnost. Na kraju je odgovornost pobedila izato su ti izbori 2. juna kao što je opozicjia tražila - rekla je Brnabić i dodala da vlast i opozicija sada imaju stalni dijalog.

- Sad imamo konstantno stastanke, neki žele da razgovaraju an neki i dalje ne. Vi nikada ne znate kada će se ko od njih pojaviti, i to govori o njihovoj ozbiljnosti. Jedini koji uvek doalze su predstavnici vlasti. Nekada se ne pojavi Ekološki ustanak, nekada se ne pojavi Đilasova stranka,.. Nikad ne znate takođe ni teme sastanka koje će biti. Meni je cilj da se razgovori održavaju, mi tu pokazujemo da želimo da izađemo u suret svim njihovim zahtevima. Ja ću nataviti da razgovaram, da sazivam sastanke, da se trudim da gradimo tu atmosferu dijaloga“.

Što se tiče jučerašnjih razgovora, predsednica parlamenta istakla je da je ključni utisak da se opoziciji nigde ne žuri dok sa druge strane vlast pokazuje da joj je stalo da se što pre smanje tenzije u društvu.

- Ne znam koliko ljude znaima da idemo u detalje, ali evo salgasili smo se o formiranju radnog dela za ispunjavanje preporuka ODIHR-a, a nismo oko radnog tela za birački spisak. Oni insistiraju na proemeni zakona, kako bi se doneo zakonski osnov za tu komisiju i to će trajati i trajati. A ja sam predložila radno telo, koje možemo bukvalno odmah da formiramo i da ti ljudi izvrše uvid u birački spisak. Međutim, ne. Mi smo juče bukvalno proveli dva sata na stastanku, gde oni ubeđuju sve da njima treba komisija. Ja sam na kraju rekla u redu, radite na promeni zakona. Samo da ljudi znaju koliko su oni nezainteresovani za birački spisak u stvari. Dobiju odmah kompletan uvid, oni kažu ne, biraćemo stručnjake koji će se izabrati dvotrećinskom većinom.. U redu, izvolite. Njih birački spisak ne zanima, oni su izabrali drugi model za koji će biti potrebne nedelje, ako ne meseci. Deluje mi kao da oni ne žele da vide nešto što ja hoću da im pokažem - rekla je Brnabić.

Govoreći o predlogu zakona da na izborima ne mogu glasati ljudi koji su promeni li prebivalište u proteklioh 12 meseci na novoj adresi, ona je rekla da je tražila konkretan predlog kako bi se to moglo sprovesti.

- Čini mi se da je taj njihov predlog još jedan od onih kada ništa ne predlože, već samo vrte priču da su oni nešto predložili a mi to nećemo. Ja sam ih pitala, dajte mi predlog, od kada računamo tih 12 meseci - od održavanja izbora, raspisivanja, zaključenja biračkog spiska? To onda nije 12 meseci, već više, što nije fer. Zato čekam predlog, crno na belo šta traže, pa da vidimo šta ćemo. Ključni utisak je da se nama žuri, da želimo da smanjimo tenzije a njima se ne žuri nigde“

Bojkot ne postoji, opozicija je ujedinjenija nego ikada i tu nema nikakvih novih ljudi

Brnabić je rekla da postoje tri nartativa koji opozicija gura, koji su netačni a na kojima grade izbornu kampanju.

- Prva je da postoji bojkot – to ne postoji, niko neće bojkotovati izbore. U Novom Sadu svi du zajedno, u nekim drugim opštinama idu posebno, Tamo gde vide da su slabi, tu kao bojkotuju izbpore a tamo gde misle da su jači izlaze. Dakle, bojkot ne postioji. Druga teza je da su razjedinjeni. Oni su ujedinjeniji nego ikada do sada. Jedino što su uspeli da urade jeste da izabce Đialsa, zato što je najnepopularniji i sada bez njega grade novi imidž. Koliko su razjedinjeni pokazuje Novi Sad gde su svi zajedno, baš svi. Koliko im je stalo do vlasti, pokazuje to što imate recimo Miloša Jovanovića koji ide u koaliciju sa Brajanom Brkovićem, čovekom koji je palio i skidao srpske zastave, čovekom koji je protiv izgradnje crkve na Limanu, čovekom koji je apsolutno za to da je Srebrenica genocid i da takozvano Kosovo treba da bude u Savetu Evrope. Znači te kvazipatriote idu sa takvim čovekom. Treća teza je da oni sada imaju neka nova lica, da su to neki bolji ljudi. A istina je da imate neka lica koja su do sada bila u zapećku, jedina razlika je što je Đilas od svih ovih ljudi bio i obrazovaniji i pametniji. Samo su se rešili nekoga ko je do juče bio lider opozicije, ali nepopularan“, rekla je predsednica skupštine.

Brnabić je podvukla da je sramotno da sve što je pretnja po nacionalne interese opozciija vidi kao svoju priliku i pozvala sve političare da se ograde od izjava Vladete Jankovića i Dušana Petričića.

- Kao u ogledalu se sve vidi. Aleksandar Vučić se nimalo ne bavi kampanjom, jer se bavi odbranom nacionalnih interesa i nadljudski se bori za pravdu i istinu. I u Njujorku i u Beogradu. To je za nas, da se razuemo, veliki hendikep. Ja znam koliko on želi da pomogne, ali je poptuno jasno rekao da je Srbija na prvom mestu. Uvek. Od 16. maja, kada se ta pitanja budu na jedan ili drugi način rešila, nadam se da će se baviti kampanjom. I mi svi nemamo previše vremena za kampanju. Sa druge strane, ja evo treći put pitam opoziciju da li se neko ogradio od reči Vladete Jankovića, a znam da nije, što znači da je to njihova politika. Čovek govori da ide maj, teški dani za Vučiča i povoljni obrti za opoziciju. Najteže stvari za Srbiju opozicija vidi kao svoju najveći priliku. Oni se nerviraju zašto 2. maja nije na dnevnom redu rezolucija o Srebrenici. Zašto se više ne priča o tzv Kosovu u Savetu Evrope? Ono gde se mi borimo na za nacioalne interese, oni vide kao svoju najveću priliku. To je beskrajno tužno ali je tako. Oni svi kažu da je Srebrenica bila genocid i mi treba sa tim da se pomirimo, što se borite protiv toga? Neki od njih vam kažu da mi treba da kosponzorišemo tu reozluciju! Oni kažu da Kosovo ne da treba u Savet Evrope da uđe, nego odmah u Evropsku Uniju, i to još potpišu“, izjavila je predsednica parlamenta.

Dodala je da je odlaganje gasanja u Ujedinjenim nacijama dokaz koliko je vredela borba predsednika Vučića.

- Ja verujem da će rezolucija u maju doći na glasanje ali ovo što je Aleksandar Vučić uspeo je neverovatna pobeda, što je uspeo da uradi sa čitavim timom ljudi ali najviše on lično. Veliki broj sastanaka, razgovora, da se čujete praktično sa skoro svim državama sveta - to je napor koji niko zaista ne može da zamisli. Uspeo je do te mere da ih prodrma da oni više nisu sigurni kako će proći na tom glasanju. To više nikakve veze sa diplomatijom nema što oni rade, to nisu pritisci to su brutalne pretnje i to pokazuje kako u ovom trenutku izgleda svetski poredak. Ali i pokazuje zašto se taj proedak menja – imate zemlje koje više neće to da trpe. Da se Ujedinjene nacije izlažu ruglu, nešto što je par ekselans pitanje Saveta bebednosti,vi gurate u Generalnu skupštinu. Ja verujem da će Aleksandar Vučić da se vrati ponovo u Njujork, da će nastaviti tu svoju nadljudsku borbu, tamo je na izvoru stvari, gura čitavu našu misiju. Imali ste i zapanjujući članak u Vašington postu, gde se termin genocid zaloupotrebljava, a opozicija u Srbiji vam priča da je bio genocid u Srebrenici. To je suprotno zdravom razumu“, jasna je bila Brnabić.

Ona je za kraj još jednom ponovila da je sramotno da opozicija svaku pretnju po nacionalni interes Srbije vidi kako svoju priliku.

- Kada neko kaže da je godinu dana od najžalosnijeg dana u novijoj istoriji Srbie vama politička prilika, to samo govori koliko su to i pre godinu dana videli kao svoju političku priliku. Ja još jednom molim opoziciju da se ogradi od reči Vladete Jankovića, ali i od Dušavna Petričića, koji je ponovo pozvao na nasilje, da se razbije presedništo. Dakle oni ponovo idu u kampanju nasiljem. Ovo su izbori u kojima oni sve što se dešava ua Srbjiji vide kao svoju priliku. Imaju vremena za kampanju, dok se Aleksandar Vučić bavi odbranom Srbije“, zaključila je Brnabić.

