VUČIĆEVA POBEDA BEZ PRESEDANA: Glasanje o rezoluciji u UN odloženo zaslugom predsednika

Verujem da će rezolucija o Srebrenici u maju doći na glasanje u UN, ali ovo što je u Njujorku uspeo da uradi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, neverovatna je pobeda.

Ovim rečima predsednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je učinak čitavog našeg tima u Njujorku, koji je danonoćno radio da bi državnicima iz celog sveta predočio istinu o dešavanjima u Srebrenici od pre 29 godina i činjenicu da srpski narod ni u kom slučaju nije počinio navodni genocid, kao što to hoće da prikaže Sarajevo, uz pomoć pojedinih svetskih moćnika.

- Predsednik je to uspeo sa čitavim timom ljudi. Ali na kraju krajeva, on je najviše uradio ovih pet dana boravka u Njujorku sa velikim brojem sastanaka, sa skoro svim delegacijama... Da se čujete praktično sa gotovo svim državnicima sveta, u UN je 190 zemalja, to je napor koji niko ne može da zamisli. Uspeo je do te mere da ih prodrma da oni više nisu sigurni kako će u stvari proći na tom glasanju. I to je nezamisliva pobeda Srbije. I da oni to odlože - rekla je Brnabićeva.

Ona je dodala da oni koji guraju usvajanje rezolucije u UN vrše ozbiljne pretnje i pritiske.

- To nikakve veze više sa diplomatijom nema. To više nisu ni pritisci, to su ozbiljne pretnje. Ne glasaš li - uradićemo to i to. Nema više kredita, investicija, podrške. To prikazuje kako trenutno izgleda svetski poredak.

Brnabićeva je dodala da se neke stvari ipak menjaju i da postoje zemlje koje više neće da trpe da ih neko maltretira, da im preti, izlaže ruglu Ujedinjene nacije. Ona je istakla da veruje da će se Vučić vratiti u Njujork i nastavi tu borbu u Ujedinjenim nacijama.

I osnivač Pokreta socijalista i doskorašnji direktor BIA Aleksandar Vulin ocenio je juče da je odlaganje rezolucije o Srebrenici i mala i velika pobeda i čestitao predsedniku Vučiću na rezultatima i na upornosti.

On je rekao da je odlaganje mala pobeda zato što rezolucija nije zaustavljena, ali i velika jer se Srbija, zemlja sa šest miliona stanovnika, suprotstavlja kompletnoj EU, NATO i Islamskoj konferenciji:

- Ovo je strašna i velika laž, odvratna ironija da Nemačka optužuje Srbiju za genocid posle dva svetska rata i desetina miliona žrtava. Rekao sam Vučiću pre odlaska u Njujork da mislim da ne treba da ide i da će tamo gubiti vreme. Nije me poslušao, otišao je tamo i radio je fantastično. Ne znam kako je to izveo. Pedeset sastanaka dnevno i za svaku od tih delegacija morate da date sve od sebe. Koliko je to energije, argumenata, upornosti...

Vulin je ukazao da je borba koju je predsednik Vučić vodio na Ist Riveru i vodi još - nezabeležena.

- Šest miliona stanovnika zemlje koja nema nuklearno oružje, nema naftu, nema izlaz na more, nosi se sa političarima koji zastupaju milijarde ljudi i uspete bar da odložite rezoluciju. Da to nije tako, odavno bi ona bila izglasana. Ovo je već drugi put, jednom je zaustavljena u Savetu bezbednosti ruskim vetom - naglasio je Vulin.

Prema njegovim rečima, glasanje o rezoluciji o Srebrenici je glasanje o Srbiji, to je rezolucija o srpskom narodu gde god on da živi i zato je predsednik Vučić preuzeo na sebe borbu.



Dodik: Zahvalnost šefu srpske države Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je juče da rezolucija o Srebrenici predstavlja podmukao potez protiv jednog naroda i poručio da će oni koji rade protiv Srpske imati problem sa njom, ali da srpski narod nema razloga za strah i brigu i da će RS raditi ono što je u njenom interesu. - Ako bude usvojena rezolucija, mi to odbacujemo. Republika Srpska više ne vidi razloga zašto bi egzistirala nakon ovoga u BiH - rekao je Dodik u Gradišci, gde je juče obeleženo 29 godina od egzodusa Srba iz Zapadne Slavonije u hrvatskoj akciji "Bljesak" kada je ubijeno 283 Srba, među kojima 12 dece. Dodik je još jednom zahvalio predsedniku Vučiću na naporu da predoči stavove RS i Srbije: - Zahvalan sam Srbiji za sve. Vučić ne okleva da zaštiti interese Srbije i Srpske i razume dešavanja u BiH. On ne želi loše Bošnjacima i niko ne razmišlja o sukobu, nego o politici.