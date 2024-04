Krstić za Pink: Odlaganje rezolucije o Srebrenici izuzetna diplomatska pobeda Srbije

Glasanje u Komitetu ministara Saveta Evrope po pitanju članstva tzv. Kosova najvaljeno je za 16. maj. Prema rečima analitičala šanse da tzv. Kosovo postane deo saveta Evrope su i dalje veoma velike.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da Srbija daje sve od sebe da to spreči kao i da je po pitanju donošenja rezolucije o Srbrenici i dalje sve neizesno.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je u Novom jutru na TV Pink govorio je o rezoluciji o Srebrenici rekavši da u Srbiji postoje dve struje.

- Jedna je ova iz beogradskih lažnih nezavisnih medija koji vam sve vreme govore kako Vučić dramatizuje stvar kako to nema veze sa Srbijom i da je to vrednosna stvar, šta će vam vrednost kada postoji rezolucija o genocidu. Čemu tolika muka da se dokaže da je nešto genocid, jel se neko muči da dokaže da je Holokasut genocid - upitao je Krstić.

On je rekao da ovde imamo jednu ogromnu medijsku kampanju koja treba da dokaže nešto za šta svako ozbiljan ko se bavi tom temom kaže da nije bilo genocida u Srebrenici.

Krstić navodi da se Vučić u jučerašnjem obraćanju nije hvalio diplomatskom pobedom i postignutim odlaganjem donošenja rezolucije.

- Ovo je izuzetna diplomatska pobeda u Ujedinjenim nacijama, mi sad nismo pobedili u ratu ali u ovoj bitci smo pobedili. Činjenica da su te velike sile morale da povuku da bi se tekst usaglasio to je diplomatska formulacija oni ne mogu da kažu mi smo povukli jer ne može da nam prođe ova rezolucija. Oni to neće reći nego će reći usaglašavamo rešavamo, čak iako povuku oni neće reći mi povlačimo - kaže Krstić.

On je rekao da od početka sukoba u Ukrajni rukavice su skinute i sada nema principa, sve se krši, tu su šamaranja, gaženja i šutiranja i krše se norme, nikoga više nije briga u haosu koji ne mogu da reše, oni imaju dva slona u sobi a bave se rezolucijom o Srebrenici.

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u dnevnom listu Politika, govoreći o pritiscima da se što pre tzv. Kosovo primi u Savet Evrope i da se dodnese rezolucija o Srbrenici rekao je da je ovo na neki način paket jer se sve dešava u isto vreme i sve se dešava uoči naših izbora i izborne kampanje.

- Vi i ako hoćete da držite mitinge u predizbornoj kampanji bukvalno ste onemogućeni jer se u tom trenutku borite za opstanak, to su nametnute teme da bi se Srbija bacila na kolena i stavila u što teži položaj - kaže Bilbija.

On je rekao da se ovde radi o vitalnim interesima naše zemlje imožemo da vidimo kako pojedini strani predstavnici već godinama vode kampanju za prijem tzv. Kosova.

- Ova inicijativa pokrenuta je pre dve godine, a mi 11 godina čekamo molimo kumimo sami ispunjavamo unapred neki deo obaveza koji ne bismo morali jer je obaveza formiranja ZSO prethodna obaveza, prva na mapi puta - naglašava Bilbija.

Bilbija je rako da je istraživao kada je ta kampanja za prijem tzv. kosova počela i video da je sve to počelo kada se zahuhtao sukob u Ukrajini.

- Nakon toga oni su izbacili Ruse iz Saveta Evrope i rekli su "Rusija aut Kosovo in". Možete to da sporite ali oni priznaju to Kosovo i sada su odlučni da to učine da Kosovo bude za njih država. I oni kažu to je mlada evropska demokratija mi moramo da je podržimo. Oni nameću svoj stavi kažu da zbog demokratije moraju da podrže Kosovo - kaže Bilbija dodajući da oni time krše sva pravila i principe.

Zoran Anđelković iz Centra za mir i toleranciju govorio je u vezi izjave Mihajla Martinsa da su Srbi krivi zašto nema Zajednice srpskih opština.

Kako je reako na severu kosova uveden je čist aparhejt jer 3,4 odsto izađe na izbore, a to se legalizuje, kod nas kad izađe 60 odsto oni kažu nije dovoljno izašlo i nije demokratija.

- I sada se govori kako nema srpskih opština, ima srpskih opština nema srpskih gradonačelnika. To je razlika jer to su čisto srpske opštine. Ako je neka srpska opština čista, onda su Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica čisto sprske opštine, ko je gradonačelnik to je ovde nebitno - kaže Anđelković.