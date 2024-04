Vesić: Velika čast biti ministar u vladi, hvala Vučiću i Vučeviću na poverenju

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je danas, povodom predloga za sastav Vlade Srbije koji je predstavio mandatar Miloš Vučević, da je velika čast biti ministar u srpskoj vladi i da će se truditi da, u skladu sa državnom politikom, nastavi da radi na infrastrukturnim projektima kako bi oni na vreme bili završeni.

"Želim da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću, mandataru za sastav vlade Milošu Vučeviću i svojoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS) na poverenju i časti koju su mi ukazali", rekao je Vesić za Tanjug.

Dodao je da predlog da i u narednom sazivu vlade obavlja funkciju ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture njemu govori da je SNS zadovoljna načinom na koji je do sada obavljao svoj posao.

"Čeka nas već ove godine završetak novih 108 km pruge od Novog Sada do Subotice, što znači da ćemo imati ove godine 183 km brze pruge. Zemlja smo koja u Evropi gradi najviše kilometara brze pruge, iako nismo najbogatiji, ima i bogatijih od nas, ali ne rade i ne investiraju toliko u brze pruge", rekao je Vesić govoreći o planovima ministarstva za naredni period.

Dodao je da je za ovu godinu planiran završetak 166 kilometara autoputa i brzih saobraćajnica, a da je do kraja 2026. godine planirana izgradnja 480 kilometara.

"Očekuju me neki novi projekti kao što je projekat brze saobraćajnice 'Karađorđe', nastavak autoputa od Požege prema srpsko-crnogorskoj granici i prema Užicu. Očekuju nas da nastavimo da radimo brzu prugu koju radimo s Evropskom unijom od Beograda do Niša - novih 230 kilometara. Rekonstrukcija pruge Beograd-Bar - više od 200 kilometara dužine. Nastavka od Brestovca - 23 kilometra ispod Niša prema Prešovu, a kasnije do Skoplja", rekao je Vesić.

Vesić je dodao da Ministarstvo očekuje i nastavak projekata "Čista Srbije" i ubrzavanje izgradnje kanalizacije koje spada u komunalnu infrastrukturu.

"U narednom periodu mene i moj tim čeka mnogo zadataka, ali daću svoj doprinos da u skladu sa politikom Vlade Srbije infrastrukturni projekti nastave da se sprovode", rekao je Vesić.

On je ocenio da je Srbija izabrala da ubrzani razvoj infrastrukture, pre svega saobraćajne, bude osnova porasta bruto domaćeg proizvoda (BDP).

"On (BDP) do kraja mandata vlade treba da iznosi skoro 100 milijardi evra godišnje i da s druge strane omogući da u 2027. godini prosečna plata u Srbiju bude 1400 evra, a prosečna penzija i minimalni lični dohodak 650 evra", zaključio je Vesić.