'VIŠE NOVCA ZA PORODICE' Vučević: Nova vlada doneće mere za poboljšanje nataliteta

Mandatar nove vlade Miloš Vučević rekao je da je pitanje demografije i briga o porodici temelj stabilnosti i napretka društva i da će nova vlada predložiti veća izdvajanja za porodice sa decom.

- Po predlogu predsednika Republike, nova vlada, nakon formiranja, doneće odluku da roditelji za rođenje prvog deteta dobiju ukupno 500.000 dinara, što je 15 puta više nego 2012. godine, kada su dobijali ukupno 32.000 dinara. Za drugo dete 600.000 dinara, što je pet puta više nego 2012. godine, odnosno do 2012. godine. Za treće dete ukupno 2,1 milion dinara. I četvrto dete ukupno 2, 9 miliona dinara, što je 10 puta više nego što je bilo do 2012. godine - rekao je Vučević u ekspozeu.

On je rekao da će nova vlada raditi na tome da oslobodi od poreza na dohodak majke sa četvoro ili više dece, odnosno majke koje odgajaju ili su odgojile četvoro ili više dece.

- Uzimajući u obzir pozitivna iskustva porodične politike zemalja Evrope možemo pokrenuti inicijativu za osnivanje Fonda za porodičnu i dečju budućnost koja bi na nacionalnom nivou delovala kao javna ustanova pri Ministarstvu za brigu u porodici i demografiji. Osnovna funkcija fonda bila bi praćenje izazova i potreba sa kojima se suočavaju savremene porodice, kao i da se drugim državnim organima, lokalnim samoupravama i organizacijama ciljnog društva planira, priprema, koordinira i sprovodi projekta od značaja za porodicu i decu - rekao je on.

Cilj će biti i kako je rekao Vučević, osnivanje Kancelarije za porodicu u lokalnim - samoupravama sa zadatkom efikasnog sprovođenja i primene pozitivnih mera i projekata.

- Težićemo ka usvajanju Nacionalne strategije za porodicu, u kojoj bi se definisali strateški pravci politike dugoročnog očuvanja i jačanja porodice i porodičnih vrednosti. Ovakvu strategiju su usvojile Mađarska i Italija - rekao je Vučević. On je istakao da će se nova vlada boriti da majke većeg broja dece dobijaju poseban status i da se njihova uloga u društvu prepozna kao izuzetno dobra i društveno korisna.

- Izmeniti zakon o finansijskoj podršci porodice sa decom iz 2018. godine, koji u članu 23. predviđa roditeljski dodatak za treće i četvrto dete na period od 10 godina, ali samo za decu koja su rođena od 1. jula 2018. godine. Pošto za treće i četvrto dete za roditeljski dodatak dajemo sredstva do desete godine deteta, onda treba da razmotrimo, da to promenimo tako da važi za treće i četvrto dete koje je rođeno, odnosno bilo živo u trenutku donošenja zakona - rekao je on.

Vučević je naglasio da dugotrajni pad nataliteta dovodi do posledica kao što su starija populacija, manje radne snage, manji ekonomski rast, manji izvori prihoda za penzionere i povećani medicinski troškovi potrebni za staračkom negom.

- Prema podacima od međunarodnih nacija na globalnom nivou, 28 odsto vlada usvojilo je mere za podizanje stopa nataliteta. U Evropi je taj broj najveći. Najčešće mere koje se primenjuju su bonusi za bebe, novčana davanja za porodice, plaćeno odsustvo sa posla i za majku i za oca, poreske olakšice, fleksibilno radno vreme - rekao je on.

- Snažna i stabilna porodica je ključni nacionalni interes svake ozbiljne države, a podrška porodici, deci i roditeljstvu je jedan od strateških prioriteta nacionalno odgovorne državne politike - rekao je Vučević i izneo podatke prema popisu.

- Prema podacima popisa iz 2022. godine stopa rađanja u Srbiji je 1,35 dece po ženi. Na popisu iz 2011. godine Srbija je imala 7.186.862 stanovnika, a na popisu iz 2022. je palo 6. 647.000 stanovnika. Prosečan broj članova domaćinstva je 2,55. Prema popisu iz 2022. godine u Srbiji ima 1.311.712 porodica sa decom. Od toga više od 50 odsto čine porodice sa samo jednim detetom. Porodica sa dvoje dece ima 473.669, sa troje dece 102.858, dok porodica sa četvoro dece ima samo 17.843, a porodica sa petoro i više dece 5.516 porodica - rekao je on.

