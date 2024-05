ĐURIĆ O JOŠ JEDNOM SRAMOTNOM KORAKU BAKOJANI: Podrška članstvu Kurtijeve vlade u SE sramna mrlja koja se ne može opravdati

Novi ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ocenio je kao još jedan sramotan korak izjavu Dore Bakojani da ni od jednog kandidata za članstvo u Savetu Evrope nikada nije traženo da ispuni toliko kriterijuma kao od tzv. Kosova.

"U pokušaju da pred grčkim i srpskim narodom i širom evropskom javnošću drsko izbeli svoje potpuno nepoštovanje eklatantnih prekršaja Kurtijevog režima, Dora Bakojani je preduzela još jedan sramotan korak. Prestupi za koje se pretvara da ne vidi, uprkos njenih 300 poseta regionu, ne uključuju samo formalne obaveze koje proističu iz Briselskog sporazuma i Ohridskih pregovora, već, što je još važnije, i osnovna ljudska, politička i ekonomska prava Srba na Kosovu*. Ona sada navodi da ni od jednog kandidata za članstvo u Savetu Evrope nikada nije traženo da ispuni toliko kriterijuma kao od Kurtijevog režima", napisao je Đurić na društvenoj mreži "X".

Naveo je da bi voleo, ako je moguće, da zna koji su tačno oni kriterijumi na osnovu kojih "ona sada podržava članstvo Kurtijeve etnonacionalističke vlade u Savetu Evrope".

In an attempt to brazenly whitewash her complete disregard for the blatant transgressions of Kurti's regime in front of the Greek and Serbian people and the broader European public, Dora Bakoyanni has taken a further embarrassing step.

The transgressions she is pretending not to…