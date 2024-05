'U NAROD JE POSLATA JASNA VIZIJA!' BULATOVIĆ ZA PINK: Pređašnja Vlada i Vučić imaju rezultate, a opoziciju hvata nervoza, jer nema šta da kaže na to (VIDEO)

Narodni poslanik Dejan Bulatović govoreći o ekspozeu Miloša Vučevića kaže da je u narod poslata vizija koju može da čuje i vidi.

Bulatović kaže da je mandatar jasno i precizno govorio o svemu skoro četiri sata.

- Videla se nervoza opozicije koja nema šta da kaže na to. Mandatar je rekao da to jeste vlada kontinuiteta, politika koju zastupa Aleksandar Vučić, to jesu te diplomatske pobede koje su sve vidljivije - rekao je Bulatović za Pink.

Bulatović je naveo da se ulaže u infrastrukturu cele Srbije, škole, Domove zdravlja.

- Na drugoj strani imate opoziciju koja nema šta da kaže na te argumente, jer Vlada iza sebe, pređašnje Vlade i Aleksandar Vučić koji stoji kao stub cele te priče, imaju rezultate i danas kada o tome govorite, to je vrlo jasno, to narod veruje, jer se rezultati vide - kazao je Bulatović.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković rekao je da mu je ekspoze kao celina privukao pažnju jer mu se čini da ga ne treba gledati po delovima.

- Sam premijer Vučević je rekao da je to vlada kontinuiteta. Kada imate takvu definiciju rada Vlade, onda prvo analizirate ciljeve koji su politički opravdani, ali i prilično ambiciozni, imajući u vidu okolnosti - kazao je Stanković i dodao:

Onda razmišljate o resursima koje ova država ima i najzad o kadrovima koji su predloženi za ministarska mesta. Srbija ostaje privržena politici vojne neutralnosti, ali uvodi obavezno služenje vojnog roka, kao odgovor na bezbednosne rizike sa kojima se suočavamo.