PALMA : O SELU DA SE VODI MALO VISE RAČUNA, A NE SAMO KADA TREBA DA SE NAPUNE KESE I GEPECI

"Ovih prazničnih dana najposecenija su sela u Srbiji i oni koji žive u gradu sete se sela samo kada treba da se napune kese i gepeci. Ajde da brinemo malo više o selu u Srbiji i da oni koji su rođeni na selu da ne evociraju uspomene samo dva puta godišnje", izjavio je za TV Pink predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Markovic Palma.

"Na današnji dan 1980. godine, kada je umro Josip Broz Tito, ja sam bio u vojsci, u Titovoj gardi u Puli, međutim danas živimo u nekom drugom vremenu. Danas se svaki dan priča o ratovima koji se dešavaju u svetu. Ja od kada znam za sebe negde se ratovalo. Ajmo malo da se oslobodimo od tih ratnih događanja i da nam ne budu te teme nametnute i da porodice ne budu opterećene sa tim pričama kao "evo samo što se nije zaratilo i kod nas". Ja molim političare da smanje tu ratnu retoriku. U redu da kažemo " desilo se to i to", ali da mi ceo dan gledamo i slušamo o ratu i da nam to bude preokupacija, to nam ne treba jer mi znamo šta je rat. Ajmo malo da se bavimo lepim temama", ocenio je Marković.