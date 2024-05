'Pucaju u Srbe, prebijaju našu decu' Petković: Kriminalizacijom severa KiM, Kurti opravdava nasilje nad srpskim narodom

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti uporno pokušava da, kriminalizujući sever KiM, nađe opravdanje za fizičko i pravno nasilje koje sprovodi nad srpskim narodom, previđajući namerno da je i po zvaničnim statistikama koje je vodila policija u Prištini sever KiM bio najbezbedniji deo pokrajine.

- Pogoršanje bezbednosne situacije na severu KiM je direktna posledica okupacije koju sprovodi Kurti i u to se uveravamo svakoga dana, jer njegove falange sprovode teror, pucaju u Srbe, prebijaju čak i našu decu - naveo je Petković na platformi Iks.

Kako je dodao, Kurti ne sme da pomene da je pripadnik tzv. kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) upucao braću Stefana i Miloša Stojanovića, da su specijalne jedinice tzv. kosovske policije Rosu upucale Dragišu Galjka, Milana Jovanovića i Srećka Sofronijevića na njegovom kućnom pragu, kao i da je troje Srba mučki likvidirano u Banjskoj, a da se nalaz obdukcije još krije.

- Teror o kojem govorimo nije incident, već konstantno obeležje Kurtijeve politike - istakao je Petković i podsetio da je od njegovog dolaska na vlast zabeleženo preko 500 etničkih incidenata usmerenih protiv Srba, SPC i njihove imovine.

