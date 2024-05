VUČIĆ JASAN: Srbija ne govori 'ne' zapadu već nepravdi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Srbija posle rezolucije o Srebrenici ne govori "ne" zapadu već nepravdi.

"Mi govorimo ne neprincipijelnosti i nepravdi. Mi se borimo za svoju zemlju. Kažemo imamo svoju Srbiju. Svi su nam ti vaši putevi lepi. I evropski i svi drugi. Ali nas interesuju putevi u Srbiji", rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje o poziciji Srbije, Vučić je rekao da je naša trenutna pozicija iznuđena i da smo jedina zemlja kojoj otimaju teritoriju.

"Oni pričaju danas govore o narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine s pravom. A šta je s teritorijalnim integritetom Srbije? Ko ga je narušio? Ko otima parče zemlje ovom narodu i ovoj zemlji? Po kom pravu i povelji UN? Po kojoj rezoluciji UN? Nema je, ne postoji. Baš ih briga. Rezolucija se zove mnogo smo jaki. I jači od vas. To im je jedina rezolucija koju imaju", rekao je Vučić.

Kaže i da se mnogi u regionu dodvoravaju "zapadnjacima" toliko da je ogavno.

"Toliko je odvratno i ogavno, da stanete i gledate i ne verujete da je to moguće. Zato sam im rekao danas prekinite da im se dodvoravate toliko, nećete ući pre Ukrajine što znači nema ništa pre 2030", rekao je Vučić.

Na pitanje da li to važi i za Srbiju, Vučić je rekao: "Pa naravno, ja nikog ne lažem ovde".

"Pošto je to tako, hajde da vidimo sa Evropljanima šta je to što možemo da uradimo dobro, da ekonomski napredujemo. Niko ovde nije gladan titula, članstva, ovde ili onde, kad dođe vreme za to, doći će. Ali ljudi žele poboljšanje ekonomije, ubrzani ekonomski napredak, veće plate, veće penzije, bolje puteve, bolje pruge, sve to žele. Zato nam je Evropa važna", rekao je Vučić.