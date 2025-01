ER SRBIJA OVE GODINE PREVEZLA 4,4 MILIONA PUTNIKA - Vučić saopštio ekskluzivne podatke, oboreni svi rekordi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da večeras Srbija ispraća prvi avion za Šangaj u 22 sata.

- Kada smo započeli izgradnju Air Srbije, suočili smo se sa velikim skepticizmom i kritikama. Mnogi nisu očekivali nikakve rezultate. Danas je Air Srbija jedina nacionalna aviokompanija u regionu, koja pokriva 11 zemalja – od prostora bivše Jugoslavije i Mađarske do Grčke. Jedina smo kompanija u regionu koja leti direktno do Njujorka i Čikaga, kao i do dalekih destinacija poput Tjenđina, Guangdžoua i Šangaja.

- Trenutno radimo na otvaranju novih destinacija, uključujući letove za Majami, Toronto i druge udaljene gradove. Ono što posebno ukazuje na ogroman uspeh Air Srbije jeste činjenica da je ove godine postignut rekordan rezultat: kompanija je prevezla čak 4,4 miliona putnika. Ovo je ekskluzivan podatak za vas. Naravno, naš aerodrom opslužio je znatno veći broj putnika, ali sama Air Srbija, kao nacionalni avioprevoznik, ostvarila je ovaj neverovatan rezultat.

Autor: Dubravka Bošković