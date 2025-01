Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje na aerodromu "Nikola Tesla", zvaničnom ispraćaju prvog leta nacionalne avio-kompanije Er Srbija za Šangaj.

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija uspostaviće večeras direktne letove između Beograda i Šangaja (aerodrom Šangaj Pudong - PVG) u Narodnoj Republici Kini.

- Vaša ekselencijo Li Ming, potpredsedniče Vlade, ministri, rukovodstvo Er Srbije, večeras je važan trenuak za sve nas. Važan, zato što on obeležava, ne sam godinu uspeha nacionalne kompanije, već dokaz da napornim radom možete da postignete uspehe. Kada smo krenuli u izgradnju ER SRbije svi su bili skeptični, niko nije ništa očekivao, a danas je ER Srbja, jedina zemlja koja ima svog nacionalnog prevoznika koji leti do Njuhorka, Čikaga, Šangaja... Još uvek radimo na letovima, od Majamija, Toronta do Seula... Ono što je pokazatelj, ekskluzivan podatak, prevezli smo 4,4 miliona ljudi... Neverovatan rezultat - rekao je Vučić.

- Oni drugu, treću godinu za redom donose profit Srbiji, a što se tiče profita koji su ostvarili, on je mislim 702 miliona evra. Čestitam vam na tome i želim vam još veće prihode i više uspeha. Ljudi će da se ljute na uspešne i traže da kada je najgušća magla ne slete slučajno u Niš, ne obraćajući pažnju na to da se letovi uvek događaju bezbedno i bez incidenata. Zahvalan sam Li Mingu na podršci koju nam Kina pruža - dodao je predsednik Srbije - dodao je predsednik Vučić.

- Mnogo ćemo imati važnih sastanaka, Kina je važna za nas. U 2023. godini imali smo rast od 71 odsto u odnosu na 2020. Od 82 odsto stopu rasta turista u odnosu na prethodnu godinu, više od 140 hiljada kineskih turista su posetili Srbiju u prethodnoj godini, pogledajte kakav je to veliki uticaj na naše ugostiteljstvo, na naš BDP. Dakle, ogromna je korist, u 2024. godini ubedljivo drugo mesto, gotovo 7 milijardi u odnosu Srbije i Kine, i mi ćemo sve naše timove i ekipe, sve ćemo slati u Kinu, u Aziju i to je za nas od ključnog značaja. Kina je bila 34 odsto investitor u 2024. godini, u kojoj smo oborili rekorde stranih direktnih investicija - dodao je Vučić.

Već nam je na 34 odsto, Azija na 37 odsto, sve više dolazi iz Azije i da ne mislimo da ceo svet postoji zapadnije od nas, da se mnogo toga dešava na dalekom i bliskom istoku, kaže Vučić.

- Ponosan sam na ovo što smo uradili, jer misle da je podrazumevajuće da imamo Beograd-Njujork. A zamislite ovaj let — ko ga drugi ima? Poneka ima i privatne kompanije, ali niko nema nacionalnu kompaniju koja je u stanju da prevozi do Njujorka, Šangaja... Vi gledajte da, osim što ćete da uplatite pare državi Srbiji, onaj drugi deo profita da uložite ponovo u avione. Njujork je bio neisplativ, danas je jedna od isplativijih, to su dobre i velike stvari za nas - završio je Vučić i zahvalio se predsedniku Kine Si Đinpingu - rekao je predsednk, pa dodao:

- Ni vi Kinezi u Evropi nemate veće prijatelje od Srbije, a mi smo zahvalni što jednu takvu malu zemlju volite i cenite. Svim putnicima želim dobar i uspešan let, brinite o sigurnosti i bezbednosti, ja se ne razumem, ali vidite šta se sve zbiva u svetu svakog dana. Nismo obustavili letove za Rusiju, ali sankcijama nam to još nisu zabranili, za Moskvu, Peterburg i druge destinacije. Divan je ovo događaj, svakako, i narod ne treba da brine, naći ćemo najbolja rešenja, a Srbija će da ide napred! Njene kompanije da budu uspešnije, a srpska ekonomija će biti najbrža rastuća ekonomija u Evropi. Udoban i siguran let vam želim. Živela Srbija! -Završio je Vuić.

Obraćanje Li Minga, ambasadora NR Kine u Srbiji - Velika mi je čast da se pridružim predsedniku Vučiću u ovoj ceremoniji. Postoji stara poslovica, put od 1.000 milja počinje jednim korakom. Vođeni dvojicom naših predsednika, za samo 2 godine svedoci smo 2 direktna leta, za Guangdžo i za Šangaj - rekla je Njegova ekselencija Ming. - Uveren sam da će današnji direktan let postati još jedan od razloga za produbljivanje saradnje Kine i Srbije. Kina koja raste nastaviće da donosi više benefita Srbiji i svetu. Pod vođstvom predsednika Vučića, Srbija uživa veliki ekonomski rast i nadmašila je većinu zemalja Evrope - primetio je Ming. - Svečano otvaranje leta za Šangaj otvara šire prozore saradnje Srbije i Šangaja, kao i drugih kineskih provincija. Proslavili smo srpski Božić, stiže Srpska nova godina, a na kraju januara proslavićemo i kinesku godinu zmije - kazao je Ming.

Obraćanje Jiržija Mareka, generalnog direktora Er Srbije - Ovo je značajan dan za Er Srbiju i dve prijateljske zemlje, Srbiju i Kinu. Zvanično će biti uspostavljena direktna vazdušna linija od Srbije do Šangaja koja će saobraćati dva puta nedeljno. Veoma smo ponosni na intenzivni rast našeg dugolinijskog saobraćaja. Er Srbija leti do Čikaga, do Guandžoa, a od sutra i do Šangaja. Ne smemo zaboraviti ni Njujork, do koga letimo već 8 godina. Nadamo se da će se broj dugolinijskih letova povećati u budućnosti - rekao je Marek, i zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i saradnicima. - Na večerašnjem letu za Šangaj ugostićemo stotinu mladih koji putuju u okviru studentske razmene sa Kinom. Putnicima želim prijatan leti i srećan put - zaključio je on.

Let sa beogradskog aerodorma planiran je u 00.40 sati.

Kako je najavila kompanija, letovi će se obavljati dva puta nedeljno iz Beograda i to utorkom i subotom, dok će letovi iz Šangaja biti sredom i nedeljom.

Letovi između Beograda i Šangaja, kako se dodaje, obavljaće se i tokom naredne letnje sezone, koja počinje 30. marta 2025. godine, a karte su već u prodaji.

- Ja ću večeras objaviti sjajne rezultate ER Srbije i ponosan sam. Ovo je sjajna linija za naše sugrađane, i večeras ću saopoštiti sve uspehe i rezultate - izjavio je ranije Aleksandar Vučić.

Autor: Dubravka Bošković