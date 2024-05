Stano: Nacrt statuta ZSO predstaviti u dijalogu, predlog Prištine nam nepoznat

Nacrt statuta Zajednice srpskih opština (ZSO) treba da bude predstavljen i razmatran u dijalogu Beograda i Prištine, u skladu sa relevantnim sporazumima, izjavio je portparol EU Peter Stano.

On je u odgovoru medijima povodom jučerašnje izjave ministarke spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija Donike Gervale da je pismom obavestila Savet Evrope da Priština priprema nacrt statuta za uspostavljanje "mehanizma za samoupravu, koordinaciju i saradnju opština sa srpskom većinom na Kosovu" i da će on biti upućen na tumačenje ustavnom sudu tzv. Kosova do kraja maja, istakao da je sadržaj statuta koji je Priština najavila nepoznat i da se o njemu nije razgovaralo sa Srbijom i posrednikom EU.

Stano je naveo da Brisel ne može da govori o sadržaju predloga iz Prištine, budući da je nepoznat za evropske institucije, ali je upozorio da se radi o pitanju koje treba da bude predstavljeno i razmatrano u okviru razgovora Beograda i Prištine.

"Stoga je u ovoj fazi nemoguće proceniti njegovu kompatibilnost sa sporazumima iz 2013. i 2015. godine", naglasio je Stano.

Podsećajući da je uspostavljanje ZSO neispunjena obaveza Prištine koja proizilazi iz sporazuma o dijalogu iz 2013. godine, jedinog sporazuma iz dijaloga koji je ratifikovao parlament u Prištini dvotrećinskom većinom glasova, Stano je naglasio da je to jasna zakonska obaveza za Prištinu prema međunarodnom pravu.

"Pozdravljamo spremnost Kosova da se konačno angažuje sada jer od 2013. godine, nažalost, Kosovo nije preduzelo nikakve korake ka uspostavljanju ZSO, a time i ka jačanju zaštite prava manjina, iako je bilo mnogo prilika da to učini", naveo je Stano.

Podsetio je da je u oktobru prošle godine EU predstavila Nacrt statuta za ZSO.

Stano je dodao da su dijalog uz posredovanje EU i prijava Prištine za članstvo u SE odvojeni procesi, ali je ukazao da su i EU i SE organizacije zasnovane na poštovanju vladavine prava i zaštite prava nacionalnih manjina.

Formiranje ZSO je obaveza Prištine prema Briselskom sporazumu iz 2013. godine, ali Priština odbija da sprovede tu obavezu.

Priština je odbila i zahteve pojedinih zapadnih zemalja da, u kontekstu svog zahteva za članstvo u SE, evropski predlog nacrta statuta pošalje ustavnom sudu u Prištini.

Francuska, Nemačka i Italija nakon toga su uputile pismo premijeru privremenih prištinskih institucija Aljbinu Kurtiju u kojem su mu saopštile da Priština nije ispunila uslove međunarodne zajednice za članstvo u SE, pošto ''nije napravljen nijedan korak ka formiranju ZSO'', i pozvale vladu u Prištini da razmotri slanje evropskog nacrta statuta ZSO tzv. ustavnom sudu Kosova.

Prema dnevnom redu sastanka objavljenom na sajtu Saveta Evrope, pitanje članstva tzv. Kosova nije na dnevnom redu Komiteta ministara, koji juče i danas zaseda u Strazburu.

Dnevni red je, međutim, sklon promenama i moglo bi se desiti da ovo pitanje bude uvršteno i na samom ministarskom sastanku.