ŠOK ODLUKA NESTOROVIĆA! Stao rame uz rame sa onima koji kažu da je Srebrenica genocid i da Srbija treba da prizna tzv. Kosovo

Dok se predsednik Srbije Aleksandar Vučić bori da Srbe ne proglase genocidnim narodom i spase Republiku Srpsku, kvazipatriota Branimir Nestorović staje uz one koji kažu da je Srebrenica genocid, a da Srbija treba da prizna tzv. Kosovo.

Dok se šef naše države svim snagama bori za stabilnost, Nestorović je stao uz one koji bi da kreiraju nestabilnost u Srbiji i tako je, u ovim teškim vremenima, oslabe.

Nestorović se juče u izjavi za medije opredelio da stane uz one koje finasira Rokfeler, odnosno Savu Manojlovića, ali i one koji naš narod žele da proglase genocidnim, one koji bi priznali da je takozvano Kosovo nezavisno, ali i one koji bi uveli sankcije Rusiji.

- Izborni proces je pretvoren u cirkus i na granici je regularnosti. Ukoliko ‘Kreni-promeni’ Sava Manojlovića i koalicija ‘Biramo Beograd’ odluče da istupe iz izbornog procesa, to isto ćemo učiniti i mi. Na izborima neće učestvovati stranke okupljene oko Dragana Đilasa i Miloša Jovanovića, tako da ne želimo da učestvujemo na izborima samo sa Srpskom naprednom strankom, jer bi ispalo da smo prilepak vlasti - rekao je Nestorović.

Poslanik u Narodnoj skupštini Milenko Jovanov kaže da je Nestorović postao prilepak opozicije.

- U strahu da ne postane, kako kaže, "prilepak vlasti", gospodin Nestorović je postao prilepak opozicije. I dobro je što je tako. Da najzad padnu maske. Svi oni na jednu stranu, mi koji podržavamo politiku predsednika Vučića na drugu, pa da vidimo šta narod kaže - rekao je Jovanov.

Potpredsednik Glavnog odbora SNS Vladimir Orlić kaže da sve njih vezuje zajednička želja da se dokopaju fotelja.

- Pokazalo se još jednom da su potpuno tačna bila sva upozorenja: da će svi oni ići zajedno protiv predsednika Vučića, kao i protiv Srbije - zato što je vodi on. Nikakve tu ideologije nema, nikakvog stava, politike, ničega: vezuje ih samo zajednička želja da se dokopaju fotelja i zajednički problem - da im je u tom planu nesavladiva prepreka jedan čovek kog ne mogu da pobede nikada i nigde - kaže Orlić i dodaje:

- Zato im je, svima, od lažnih "desničara" do otvorenih zagovornika "nezavisnog Kosova" taj čovek - jedina, zajednička meta. Umeće naš narod zato da im razreze ocenu na izborima: zajedničku, kako su već sami tražili. Neće ljudi nikad da glasaju za one koji bi da nas žigosu kao genocidni narod, da nam ukidaju RS i unistavaju državu Majdanima, kao ni ove što u svemu tome ne vide ništa sporno i bez srama biraju sebi takvo društvo. Kad su izabrali da budu isti - isto će i proći.

