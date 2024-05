OTAC ANGELINE UBIJENE U 'RIBNIKARU': Šapić najviše pomogao svakoj porodici, a nije se eksponirao

Otac Angeline ubijene u OŠ "Vladislav Ribnikar" Anđelko Aćimović izjavio je da je Aleksandar Šapić pomogao najviše porodicama nastradale dece.

- Šapić je mirno i tiho došao kod svake porodice i ponudio je pomoć, platio sve troškove sahrana i svakoj porodici je pomogao finansijski. I pre isteka godinu dana ponovo je pružio finansijsku pomoć svima, ovog puta i ljudima iz druge opštine (Smederava - Orašje i Dubona). To je gest koji zaslužuje svako poštovanje. Taj čovek se nije eksponirao, on to ne želi, ali ja neću da ćutim o tome - rekao je Anđelko Aćimović.

On je dodao da se "dobri ljudi ne čuju, a onaj ko ima zlu nameru da u svačemu i svakome nađe lošu stranu i loše osobine, oni su obično glasniji".